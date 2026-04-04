دیندار زیباری: عراق باید خسارت قربانیان حملات به کوردستان را جبران کند
بغداد مسئول حفاظت از جان شهروندان است
دیندار زیباری، هماهنگکنندهی توصیههای بینالمللی در دولت اقلیم کوردستان، خواستار جبران خسارت قربانیان حملات به مناطق مدنی کوردستان توسط دولت عراق شد.
وی با اشاره به تعهدات عراق در چارچوب سازوکار «بررسی دورهای جهانی» (UPR) شورای حقوق بشر سازمان ملل، تأکید کرد که بغداد مسئول حفاظت از جان شهروندان است.
زیباری افزود که ادامهی حملات گروههای مسلح خارج از چارچوب قانونی، نگرانیهای جدی درباره پایبندی عراق به تعهدات بینالمللی ایجاد کرده است.
او همچنین بر ضرورت انجام تحقیقات مستقل، پاسخگویی عاملان خشونت و پرداخت غرامت به قربانیان تأکید کرد و گفت: عدم اقدام در این زمینه میتواند مسئولیت بینالمللی برای دولت عراق به همراه داشته باشد.