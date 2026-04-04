عراقچی: ایران پیشنهاد مذاکره در پاکستان را رد نکرده است
ایران اعلام کرد پایان کامل جنگ شرط مذاکرات است
عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی ایران، اعلام کرد که تهران پیشنهاد مذاکره در اسلامآباد را رد نکرده، اما شرط آن پایان کامل جنگ است.
وی در پیامی در شبکهی «ایکس» ضمن قدردانی از تلاشهای پاکستان، تأکید کرد که نگرانی اصلی ایران شرایط پایان دادن به «جنگ تحمیلی» است.
عراقچی همچنین رسانههای آمریکایی را به تحریف مواضع ایران متهم کرد و گفت حملات اخیر به تأسیسات هستهای بوشهر و بخش پتروشیمی کشور، اهداف واقعی این جنگ را نشان میدهد.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرده است که عملیات نظامی علیه ایران تا تحقق اهداف تعیینشده ادامه خواهد یافت.