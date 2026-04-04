وضعیت خسارات ناوگان هوایی؛ سقوط چندین جنگندە، بالگرد و پهپاد
وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) فاش کرد، طی عملیاتهای خود علیه ایران، چندین فروند جنگنده و پهپاد را از دست داده است.
این آمار بر اساس آخرین گزارشهای میدانی از درگیریهای جاری (تا امروز، ۱۵ فروردین ۱۴۰۵) است. طبق گزارشهای پنتاگون و منابع خبری بینالمللی مانند CNN و Al Jazeera، وضعیت خسارات ناوگان هوایی ایالات متحده در عملیات "خشم حماس" به شرح زیر است:
جنگندهها و هواپیماهای تهاجمی
چهار فروند (F-15E Strike Eagle) سە فروند در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ در یک حادثه "آتش خودی" توسط پدافند کویت سرنگون شدند؛ ۱ فروند نیز دیروز، ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، توسط آتش پدافند ایران سقوط کرد.
یک فروند A-10 Thunderbolt II (Warthog) . دیروز در حین عملیات جستجو و نجات برای خلبانان F-15،در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار گرفت و سرنگون شد (خلبان نجات یافت).
یک F-35 Lighting II اسیب دیدە. در اواخر ماه گذشته یک فروند F35 هدف قرار گرفت، اما موفق به فرود اضطراری در یک پایگاه منطقهای شد.
هواپیماهای پشتیبانی و سوخترسان
هشت KC-135 Stratotanker ؛ یک فروند در ۲۱ اسفند در عراق سقوط کرد و ۶ کشته برجای گذاشت؛ ۱ فروند در حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی "شاهزاده سلطان" آسیب جدی دید؛ ۵ فروند دیگر در پایگاههای مختلف دچار آسیبهای سطحی شدهاند.
یک فروند E-3G Sentry (AWACS) ؛ در جریان حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی در عربستان سعودی (۷ فروردین) روی زمین منهدم شد.
پهپادها و بالگردها
هفدە MQ-9 Reaper ؛ این پهپادها بیشترین آمار سرنگونی توسط سامانههای پدافندی ایران را داشتهاند.
یک فروند بالگرد CH-47 Chinook منهدم شدە.
یک فروند UH-60 Black Hawk در حین عملیات نجات دیروز آسیب دید.
دو فروند HH-60G Pave Hawk در درگیریهای پراکنده آسیب دیدهاند.
سقوط دیروز (۱۵ فروردین) F-15E بر فراز خاک ایران، اولین مورد تأیید شده از سرنگونی یک جنگنده سرنشیندار آمریکایی توسط "آتش دشمن" از ابتدای این جنگ (۹ اسفند ۱۴۰۴) محسوب میشود.
پنتاگون اعلام کرده که تمرکز اصلی در حال حاضر بر یافتن کمکخلبان مفقود شده این جنگنده است.