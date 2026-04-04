ضربالاجل ۴۸ ساعته ترامپ به ایران: درهای جهنم باز خواهند شد
رئیسجمهور ایالات متحده، در پیامی تند و تهدیدآمیز در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی "تروث"، آخرین ضربالاجل را به جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. وی به تهران هشدار داد که تنها ۴۸ ساعت فرصت دارد تا به میز مذاکره بازگردد یا تنگه هرمز را بازگشایی کند.
شنبه، ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ (۴ آوریل ۲۰۲۶) دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، با یادآوری مهلت ۱۰ روزهای که پیشتر تعیین کرده بود، نوشت: آیا به خاطر دارید که ۱۰ روز به ایران فرصت دادم تا به توافق برسد یا تنگه هرمز را باز کند؟ اکنون زمان به سرعت رو به پایان است.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه پیام هشدارآمیز خود افزود: تنها ۴۸ ساعت تا باز شدن درهای جهنم به روی تهران باقی مانده است.
نکته قابل توجه در این پیام، استفاده از عبارت "ستایش از آنِ خداست" در پایان متن بود. ناظران سیاسی بر این باورند که بهکاربردن این لحن حماسی و مذهبی، نشاندهنده جدیت بیسابقه واشینگتن در عملی کردن تهدیدات خود در ساعات پیش رو است؛ مگر آنکه تهران گامی عملی و فوری در جهت شروط اعلام شده بردارد.