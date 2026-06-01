قاآنی: در صورت تداوم تنشها احتمال مسدودسازی تنگهی بابالمندب وجود دارد
اسماعیل قاآنی با هشدار به ایالات متحده و اسرائیل، از آمادگی جبههی مقاومت برای تغییر معادلات دریایی و گشودن جبهههای جدید نبرد خبر داد.
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در پیامی تند خطاب به مقامات واشینگتن و تلآویو، هشدار داد که در صورت ادامهی درگیریها، امنیت کشتیرانی در تنگهی بابالمندب به مخاطره خواهد افتاد. وی تصریح کرد که جبههی مقاومت در حال آمادهسازی برای تغییر بنیادین معادلات منطقه است و تردد کشتیها در تنگهی بابالمندب میتواند به سرنوشتی مشابه تنگهی هرمز دچار شود.
فرمانده نیروی قدس با اشاره به تحولات لبنان و غزه، اقدامات نظامی اسرائیل را که با حمایت مستقیم آمریکا صورت میگیرد، عامل اصلی تصمیم جبههی مقاومت برای افزایش سطح حمایتها و فعالسازی جبهههای نبرد جدید دانست. وی تاکید کرد که وقوع جنایات همزمان در جنوب لبنان و غزه، اسرائیل را در "گرداب حملات حزبالله" و "طوفان جوانان فلسطینی" غرق خواهد کرد.
تنگهی بابالمندب که در میان یمن و شاخ آفریقا واقع شده، یکی از حیاتیترین آبراههای جهان است که سالانه حدود ۱۵ درصد از تجارت دریایی بینالمللی از آن عبور میکند. تهدید به انسداد این تنگه، نگرانیهای جدی را در حوزهی امنیت انرژی و زنجیرهی تأمین کالا ایجاد کرده است.
از زمان آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، نیروهای حوثی در یمن که از متحدان منطقهای ایران محسوب میشوند، حملات متعددی را علیه کشتیهای تجاری در دریای سرخ و بابالمندب سازماندهی کردهاند. تحلیلگران بر این باورند که سخنان اسماعیل قاآنی نشاندهندهی هماهنگی بیشتر در میان اضلاع جبههی مقاومت برای اعمال فشار بر مسیرهای راهبردی انتقال کالا و انرژی در پاسخ به فشارهای بینالمللی است.