بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکره
احتمال دستیابی به توافق راهبردی ایران و آمریکا در هفتهی آینده
پس از وقفهای کوتاه ناشی از تنشهای مرزی در لبنان، مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشینگتن با محوریت بازگشایی تنگهی هرمز و تبادل امتیازات هستهای از سر گرفته شد.
به گزارش شبکهی خبری "سیانان"، مذاکرات غیرمستقیم میان دولتهای ایالات متحدهی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، تنها چند ساعت پس از اعلام توقف گفتگوها توسط رسانههای داخلی ایران، بار دیگر به ریل دیپلماتیک بازگشته است. پیشتر رسانههای تهران اعلام کرده بودند که به دلیل تشدید حملات اسرائیل در لبنان، روند گفتگوها را به نشانهی اعتراض متوقف کردهاند؛ با این حال، فشارهای سیاسی و اقتصادی دو سویه، منجر به ازسرگیری سریع این روند شده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در گفتگو با شبکهی "ایبیسی" و همچنین از طریق پلتفرم "تروث سوشال" تایید کرد که گفتگوها با سرعتی مطلوب در حال پیشرفت است. وی پیشبینی کرد که در هفتهی آینده، دو کشور بتوانند به یک توافق رسمی برای تمدید آتشبس و بازگشایی کامل تنگهی هرمز دست یابند. ترامپ در عین حال تاکید کرد که برای امضای نهایی عجله نخواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که بندهای الحاقی مورد نظر واشینگتن و بازنگری در شروط توافق به دقت لحاظ شده است.
بر اساس درز اطلاعات دیپلماتیک، پیشنویس کنونی شامل یک آتشبس دوجانبه و لغو بخشی از تحریمهای اقتصادی علیه ایران است. با این حال، پروندهی هستهای همچنان یکی از پیچیدهترین نقاط اختلاف محسوب میشود. رئیس جمهور آمریکا، بر خروج اورانیوم غنیشده با غنای بالا از خاک ایران پافشاری میکند، در حالی که مقامات تهران در این مرحله از مذاکرات، از بحث دربارهی جزئیات فنی برنامهی هستهای خود امتناع ورزیدهاند.
همچنین موضوع آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشدهی ایران روی میز است. طرف ایرانی خواهان لغو کامل تحریمها و دریافت ضمانتهای مالی معتبر است؛ درخواستی که واشینگتن تاکنون با تعیین بازهی زمانی نامشخص، از پذیرش کامل آن خودداری کرده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی ایران، در آخرین اظهارات خود تاکید کرد که هرگونه توافق آتشبس با آمریکا باید شامل تمامی جبهههای درگیری، از جمله لبنان باشد. وی واشینگتن و اسرائیل را مسئول هرگونه نقض احتمالی توافقات دانست.
شایان ذکر است که پس از تهدیدهای اولیه خبرگزاری "تسنیم" مبنی بر احتمال انسداد تنگهی هرمز و بابالمندب در پاسخ به وقایع لبنان، بهای نفت در بازارهای جهانی با جهشی بیش از ۷ درصدی روبرو شد. کارشناسان معتقدند بازگشت سریع به میز مذاکره، تلاشی برای کنترل تلاطمهای اقتصادی و جلوگیری از گسترش درگیریهای منطقهای است.