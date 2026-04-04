روسیه تخلیه اضطراری متخصصان خود را از نیروگاه بوشهر آغاز کرد

2026-04-04 18:29

سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت دولتی "روس‌اتم"، اصابت یک فروند موشک به محوطه حفاظتی نیروگاه اتمی بوشهر را تأیید کردند. این حادثه که منجر به کشته شدن یک مأمور امنیتی و آسیب به یک ساختمان جانبی شده، مسکو را واداشت تا تنها ۲۰ دقیقه پس از حمله، عملیات تخلیه اضطراری ۱۹۸ متخصص هسته‌ای خود را آغاز کند.

سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) در بیانیه‌ای اعلام کرد که ساعت ۸:۳۰ صبح امروز شنبه، ۴ آوریل ۲۰۲۶، یک موشک در نزدیکی حصار حفاظتی نیروگاه بوشهر فرود آمده است. بر اثر شدت انفجار و ترکش‌های حاصل از آن، یکی از ساختمان‌های جانبی آسیب دیده و یک افسر امنیتی نیروگاه جان خود را از دست داده است. این سازمان تأکید کرد که به تأسیسات اصلی و رآکتورها آسیبی وارد نشده، اما وضعیت ایمنی به "خط قرمز" رسیده است.

واکنش تند روسیه و خروج کارشناسان

الکسی لیخاچف، مدیرعامل روس‌اتم، با بیان اینکه اوضاع در بوشهر طبق "بدترین سناریوی ممکن" پیش می‌رود، از خروج فوری پرسنل روس خبر داد. طبق گفته وی، ۱۹۸ متخصص روسی با کاروانی از اتوبوس‌ها بوشهر را به مقصد مرزهای ارمنستان ترک کرده‌اند و انتظار می‌رود ظرف سه روز به روسیه بازگردند.

لیخاچف همچنین فاش کرد که مسکو، اسرائیل و ایالات متحده را از جزئیات این جابه‌جایی مطلع کرده تا مسیر حرکت کاروان هدف حملات نظامی قرار نگیرد. وی، هشدار داد که خطر یک فاجعه اتمی بیش از هر زمان دیگری است و هرگونه خطای بعدی می‌تواند پیامدهای زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری برای دهه‌ها به همراه داشته باشد.

هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) نیز با ابراز نگرانی عمیق، حمله به نزدیکی تأسیسات هسته‌ای را غیرقابل قبول خواند و بر حساسیت سیستم‌های موجود در این مراکز برای امنیت جهانی تأکید کرد. این تخلیه تاریخی در حالی صورت می‌گیرد که وزارت دفاع و امور خارجه روسیه برای مدیریت این عملیات در میانه تنش‌های نظامی در ایران، در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.