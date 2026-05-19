1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ معاون رئیس‌جمهور آمریکا بر حمایت کشورش از مردم کوردستان تأکید کرد و اعلام نمود که واشینگتن با هرگونه حمله پهپادی یا موشکی به مردم غیرنظامی در اقلیم کوردستان مخالف است.

امروز سه‌شنبه ۱۹ مه، جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به سوال رحیم رشیدی، مسئول دفتر کوردستان۲۴ در واشینگتن، در خصوص تداوم حملات پهپادی و موشکی به اقلیم کوردستان که به رغم آتش‌بس انجام شده‌اند، گفت: «ما مردم کوردستان را بسیار دوست داریم. نمی‌خواهیم شاهد حمله پهپادی یا موشکی به مردم غیرنظامی کوردستان باشیم.»

وی با اشاره به جنگ خاورمیانه افزود که آتش‌بس همیشه نواقصی خواهد داشت و بعضی اوقات نقض می‌شود. «واشینگتن در حال حاضر دو گزینه پیش رو دارد یا رسیدن به توافقی جامع به طوریکه کارها به پایان برسد و سربازها باز گردند یا ازسرگیری جنگ که این خواست رئیس‌جمهور ترامپ نیست، اما اگر ناچار شود، انجام می‌دهد.»

معاون رئیس‌جمهور آمریکا گفت که آتش‌بس در مناطق مختلف (مانند غزه و ایران) همیشه نواقصی داشته است و بعضی اوقات نقض شده است. او تأکید کرد که در مقایسه با هفته‌های گذشته نقض آتش‌بس به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

ب.ن