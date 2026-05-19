اربیل (کوردستان۲۴) ـ یک فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در خاورمیانه امروز سه‌شنبه ۱۹ مه، از پذیرفتن مسئولیت حمله به مدرسه‌ای در ایران که در روز اول جنگ ۱۵۵ کشته برجای گذاشت، طفره رفت و اصرار داشت که تحقیقات «پیچیده» ادامه دارد.

دریاسالار برد کوپر، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، به یک هیئت نظارتی کنگره گفت که «خود مدرسه در یک پایگاه فعال موشک‌های کروز سپاه پاسداران قرار دارد» که این امر تحقیقات را «پیچیده‌تر از یک حمله معمولی» می‌کند.

به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، این حمله در ۲۸ فوریه منجر به کشته شدن ۷۳ پسر، ۴۷ دختر، ۲۶ معلم، هفت والد، یک راننده اتوبوس مدرسه و یک بزرگسال دیگر در شهر میناب در جنوب ایران شد. ایالات متحده بارها از پذیرفتن مسئولیت این فاجعه امتناع کرده است.

کوپر در پاسخ به سوال آدام اسمیت، عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و از اعضای دموکرات این کمیته، این اظهارات را مطرح کرد که گفته بود: «در گذشته، وقتی این نوع اشتباهات را داشتیم، حتی اگر تحقیقات بیشتری لازم بود، به سرعت به آنها اذعان می‌شد.»

کوپر قول داد که نتایج تحقیقات را پس از تکمیل به اشتراک بگذارد. اسمیت در پاسخ گفت: "بنابراین این یک "نه" است. ما مسئولیت کاری را که کاملاً واضح است انجام داده‌ایم، بر عهده نمی‌گیریم."

نیویورک تایمز پیش از این گزارش داده بود که این مدرسه توسط یک موشک کروز تاماهاک آمریکایی مورد اصابت قرار گرفته است، سلاحی که ایران در اختیار ندارد. سی‌ان‌ان نیز گزارش داده است که ایالات متحده مسئول این حمله بوده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در ابتدا ادعا کرد که ممکن است خود ایران پشت این حمله باشد زیرا "آنها هیچ دقتی در مورد مهمات خود ندارند."

دموکرات‌های مجلس نمایندگان در پی این حمله، روند استیضاح علیه پیت هگست، وزیر دفاع، را آغاز کردند، اگرچه این امر با توجه به کنترل جمهوری‌خواهان بر مجلس، تا حد زیادی نمادین تلقی می‌شد.

ایران ابتدا اعلام کرد که بیش از ۱۷۵ معلم و دانش‌آموز کشته شده‌اند، اما بعداً آمار کشته‌شدگان را اصلاح کرد.

اسرائیل همواره هرگونه دخالت در این حمله را رد کرده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن