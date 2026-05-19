تأکید عراق بر همکاری با امارات در حفظ ثبات منطقه

اربیل (کوردستان۲۴) ـ دولت عراق به شدت حمله پهپادی اخیر به امارات متحده عربی را محکوم کرد و بر اهمیت هماهنگی منطقه‌ای و بین‌المللی برای حفظ ثبات منطقه تأکید نمود.

امروز سه‌شنبه ۱۹ مه ۲۰۲۶، باسم العوادی، سخنگوی دولت عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دولت عراق به شدت حمله پهپادی به امارات را محکوم می‌کند.»

او بر «حمایت کامل عراق از تلاش‌ها برای تثبیت امنیت و ثبات منطقه» تأکید کرد.

العوادی گفت: «دولت عراق بر تداوم روابط برادرانه و ویژه و به خصوص ثمربخش با امارات اصرار می‌ورزد. بغداد به همکاری سازنده در چارچوب کار مشترک عربی در راستای تقویت منافع عالی دو کشور ادامه می‌دهد.»

وی با اشاره به اصول تغییرناپذیر عراق گفت: «بر ضرورت همکاری موثر منطقه‌ای و بین‌المللی در ممانعت از هرگونه تنش نظامی که موجب بر هم زدن ثبات منطقه شود یا امنیت و حاکمیت کشورهای برادر و دوست را در معرض خطر قرار دهد، تأکید داریم.»

روز یکشنبه نیروگاه هسته‌ای بَرَکه در ظفرهٔ امارات مورد حمله پهپادی قرار گرفت. وزارت امور خارجه امارت اعلام کرد که حمله موجب آتش‌سوزی در یک ژنراتور شده و تلافات جانی در پی نداشته است.

ب.ن