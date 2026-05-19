کمکهای دفتر نخستوزیر اقلیم کوردستان به هزاران ایزدی ادامه دارد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ با نظارت دفتر نخستوزیر اقلیم کوردستان، کمکهای مالی بین نجاتیافتگان ایزدی از اسارات داعش، توزیع شد و تاکنون سههزار و ۵۹۰ نفر از آن بهرههمند شدهاند.
امروز سهشنبه ۱۹ مه ۲۰۲۶، کمیته توزیع کمکهای مالی در دفتر مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، به کوردستان۲۴ گفت که کمکها بر مبنای یک لیست سههزار و ۵۹۰ نفری بین نجاتیافتگان ایزدی از اسارت داعش توزیع شدهاند و به ارائه کمکها ادامه خواهند داد.
این کمیته افزود که کمکها با نظارت دقیق دفتر نخستوزیر و توسط مرکز فرهنگی و اجتماعی لالش توزیع میشود.
همچنین توضیح داد که ارائه کمکها مدت دو سال است به طور منظم ادامه دارد و از ۲۲ تا ۲۵ مه در چهار منطقه مختلف بین نجاتیافتگان توزیع میشوند.
دفتر نخستوزیر اقلیم کوردستان در چارچوب طرحهای مختلف به امور ایزدیها رسیدگی کرده و آوارگان و نجاتیافتگان ایزدی را تحت پوشش حمایتهای مالی و معنوی قرار داده است.
در سال ٢٠١۴ گروه دولت اسلامی - داعش به شهر شنگال و نواحی اطراف آن حمله کرد و هزاران نفر از اعضای این جامعه مذهبی را نسلکشی کرد.
در جریان حمله شش هزار و ۴۱۷ نفر از ایزدیها توسط داعش ربوده شدند که ۳۵۹۰ نفر از آنان با حمایت دولت اقلیم کوردستان نجات یافتهاند.
بیش از ۲۵۰۰ ایزدی هنوز مفقود هستند و گورهای جمعی بسیاری از ایزدیها هنوز نبش نشدهاند.
تاکنون شمار زیادی از ایزدیها در اردوگاههای آوارگی زندگی میکنند.
ب.ن