افزایش تنشها در منطقه؛ تهدید قالیباف به انسداد بابالمندب
همزمان با سرنگونی دو فروند جنگنده آمریکایی در حریم هوایی ایران، تهران از طریق رئیس مجلس خود فشارهای بینالمللی بر آبراهههای استراتژیک را تشدید کرد. محمدباقر قالیباف در پیامی معنادار، به هدف قرار گرفتن کشتیهای تجاری در تنگه بابالمندب اشاره کرده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، با انتشار پیامی از احتمال آغاز حملات به کشتیهای تجاری در تنگه راهبردی بابالمندب سخن گفت. وی، در این پیام به طور مشخص درباره حجم نفتکشها و کشتیهای کانتینربر که از این تنگه عبور میکنند، سوالی را مطرح کرده که از سوی تحلیلگران به عنوان یک تهدید عملیاتی تلقی شده است.
اهمیت ژئوپلیتیک بابالمندب
تنگه بابالمندب با عرض ۳۲ کیلومتر، دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل میکند. این نقطه یکی از حیاتیترین شریانهای تجارت جهانی است که بیش از ۱۰ درصد نفت صادراتی جهان و ۲۵ درصد از کشتیهای کانتینربر از آن عبور میکنند.
ایران پیش از این با ایجاد اختلال در تردد نفتکشها در تنگه هرمز، باعث شوک در بازار سوخت و اقتصاد جهانی شده بود؛ اکنون به نظر میرسد دامنه این فشارها به بابالمندب رسیده است. تغییر مسیر کشتیها به سمت "دماغه امید نیک" در آفریقای جنوبی، هزینههای حمل و نقل و قیمت کالاها را به شدت افزایش خواهد داد.
زمینه تنشها
سرنگونی جنگندههای آمریکایی این تحولات پس از آن صورت میگیرد که روز جمعه اعلام شد دو جنگنده آمریکایی در دو حادثه جداگانه در خاک ایران سرنگون شدهاند؛ رویدادی که در تاریخ درگیریهای دو کشور بیسابقه توصیف شده است. این حوادث تنها دو روز پس از سخنان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا رخ داد که مدعی شده بود "ایران را از نظر اقتصادی و نظامی درهم شکسته و برنامه هستهای آن را پایان داده است."