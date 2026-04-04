پیام تبریک پرزیدنت بارزانی به مناسبت عید قیام

پرزیدنت مسعود بارزانی
پرزیدنت مسعود بارزانی
کوردستان عید قیام

پرزیدنت مسعود بارزانی با انتشار پیامی، فرا رسیدن عید قیام حضرت مسیح (ع) را تبریک گفت. متن پیام به شرح زیر است:

به نام خداوند بخشنده و مهربان

به مناسبت فرا رسیدن عید قیام حضرت مسیح (درود خدا بر او باد)، گرم‌ترین مراتب تبریک خود را به خواهران و برادران مسیحی در کوردستان، عراق و سراسر جهان تقدیم می‌کنم.

امیدوارم این مناسبت مایه‌ی تعمیق فرهنگ همزیستی و برادری باشد و خواهران و برادران مسیحی و تمامی دیگر جوامع  دینی و ملی در عراق و منطقه، در صلح و ثبات زندگی کنند.

عیدتان مبارک و ایامتان سرشار از خیر و خوشی باد.

 
