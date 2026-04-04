پیام تبریک پرزیدنت بارزانی به مناسبت عید قیام
پرزیدنت مسعود بارزانی با انتشار پیامی، فرا رسیدن عید قیام حضرت مسیح (ع) را تبریک گفت. متن پیام به شرح زیر است:
به نام خداوند بخشنده و مهربان
به مناسبت فرا رسیدن عید قیام حضرت مسیح (درود خدا بر او باد)، گرمترین مراتب تبریک خود را به خواهران و برادران مسیحی در کوردستان، عراق و سراسر جهان تقدیم میکنم.
امیدوارم این مناسبت مایهی تعمیق فرهنگ همزیستی و برادری باشد و خواهران و برادران مسیحی و تمامی دیگر جوامع دینی و ملی در عراق و منطقه، در صلح و ثبات زندگی کنند.
عیدتان مبارک و ایامتان سرشار از خیر و خوشی باد.
کاوە جم ,