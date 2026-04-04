وزیر امور خارجه ایران با ابراز اعتراض شدید دولتش نسبت به حملات اخیر به مجاورت تأسیسات هسته‌ای، این اقدامات را نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و پروتکل‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دانست.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه ۴ آوریل ۲۰۲۶ (۱۵ فروردین ۱۴۰۵) در نامه‌ای رسمی به سازمان ملل متحد هشدار داد که هدف قرار دادن مناطق نزدیک به سایت‌های هسته‌ای، خطری بزرگ و بی‌سابقه را متوجه غیرنظامیان در ایران و سراسر منطقه می‌کند. وی، تأکید کرد که این اقدامات، زیر پا گذاشتن مستقیم سیستم پادمانی و توافقنامه‌های تضمین سلامت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با برشمردن پیامدهای مخرب زیست‌محیطی این حملات تصریح کرد: این اقدامات خصمانه می‌تواند منجر به نشت مواد پرتوزا و آلودگی گسترده آب‌های خلیج فارس، هوا، زیست‌بوم‌ها و منابع طبیعی شود.

عراقچی، در پایان نامه خود خاطرنشان کرد که آثار مرگبار تشعشعات احتمالی تنها به جغرافیای ایران محدود نخواهد ماند، بلکه تبعات جبران‌ناپذیر آن گریبان‌گیر سایر کشورهای منطقه نیز خواهد شد و یک بحران انسانی و محیط‌‌زیستی فرامرزی ایجاد خواهد کرد.