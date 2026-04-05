وزارت بهداشت اسرائیل آمار جدید زخمیهای جنگ با ایران را منتشر کرد
وزارت بهداشت اسرائیل جدیدترین آمار قربانیان جنگ با ایران را منتشر کرد و اعلام کرد که از آغاز این جنگ تاکنون هزاران نفر زخمی شدهاند.
طبق این گزارش، از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تاکنون، ۶۷۷۱ مجروح به بیمارستانها منتقل شدهاند. در حال حاضر ۱۳۴ نفر همچنان تحت درمان هستند که حال ۲ نفر از آنها وخیم گزارش شده و ۱۵ نفر نیز دارای جراحات شدید هستند.
همچنین ۲۵ نفر با جراحات متوسط و ۸۹ نفر با جراحات سبک در مراکز درمانی بستری هستند.
در خصوص آمار کشتهشدگان، وزارت بهداشت اسرائیل رقم رسمی اعلام نکرده، اما یک مرکز مطالعات امنیتی این کشور تعداد کشتهها را حدود ۲۹ نفر برآورد کرده است.
در مقابل، ایران نیز با موشک و پهپاد به حملات پاسخ داده و بر اساس گزارشها، ۱۳ نظامی آمریکایی کشته و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شدهاند.