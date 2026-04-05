جزئیات عملیات پیچیده نجات خلبان آمریکایی در خاک ایران
تارنمای آمریکایی "آکسیوس" جزئیات تازهای از عملیات نجات دومین خلبان جنگنده اف-۱۵ ارتش ایالات متحده در عمق خاک ایران را منتشر کرد.
یک مقام ارشد دولت آمریکا اعلام کرد، نیروهای این کشور موفق شدند دومین عضو تیم پروازی جنگنده F-15E را که پیشتر در آسمان ایران سرنگون شده بود، نجات دهند.
این مقام مسئول با دشوار توصیف کردن این ماموریت، تاکید کرد که تیم امداد و نجات برای انتقال ایمن خلبان، وارد درگیریهای شدید و مستقیم با نیروهای مقابل شدهاند.
در همین راستا، منابع آگاه به آکسیوس گفتهاند، این عملیات ویژه توسط "نیروهای عملیات ویژه آمریکا" اجرا شده است. بر اساس این گزارش، نیروهای مذکور پس از اطمینان از سلامت خلبان و تکمیل مأموریت میدانی، خاک ایران را ترک کردهاند.
رسانههای آمریکایی همچنین فاش کردند که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، شخصاً و از کاخ سفید روند این عملیات را زیر نظر داشته است. لازم به ذکر است، روز گذشته نیز خلبان دیگر این جنگنده در عملیاتی جداگانه نجات یافته بود.
این تحولات در حالی رخ میدهد که تنشها در منطقه به سطح بیسابقهای رسیده است. ناظران نظامی، عملیات نجات در قلب خاک ایران را یکی از حساسترین و جسورانهترین ماموریتهای اخیر توصیف کردهاند که حاوی پیامهای نظامی قدرتمندی است.
عملیات جستجو و نجات جنگی
نیروهای عملیات ویژه ایالات متحده (مانند Delta Force، Navy SEALs و نیروهای هوایی ویژه) تاریخچهای طولانی در انجام عملیاتهای پیچیده برای نجات پرسنل یا خلبانان سقوطکرده در خاک کشورهای دشمن یا مناطق تحت درگیری دارند. این عملیاتها معمولاً با نام (جستجو و نجات جنگی - CSAR) شناخته میشوند.
مشهورترین عملیاتهای مشابه:
نجات خلبان "اسکات اوگریدی" در بوسنی ، سال ۱۹۹۵
این یکی از شبیهترین موارد به عملیات نجات خلبان آمریکایی در خاک ایران است. جنگنده F-16 اوگریدی توسط موشک پدافندی صربها سرنگون شد. او ۶ روز در جنگلهای بوسنی مخفی شد و با خوردن حشرات و نوشیدن آب باران زنده ماند. در نهایت، تفنگداران دریایی آمریکا (Marines) در یک عملیات سریع و با پشتیبانی هوایی سنگین، در میان آتش نیروهای صرب، او را نجات دادند.
نجات خلبان "راجر لوچر" در ویتنام ، سال ۱۹۷۲
یکی از طولانیترین عملیاتهای نجات در عمق خاک دشمن بود. لوچر، پس از سرنگونی جنگندهاش، ۲۳ روز در نزدیکی یک پایگاه هوایی مهم ویتنام شمالی مخفی شد. نیروی هوایی آمریکا برای نجات او یکی از بزرگترین اسکورتهای هوایی تاریخ را راه انداخت تا هلیکوپترهای نجات بتوانند او را از قلب پدافند دشمن بیرون بکشند.
عملیات نجات "جسیکا لنچ"در عراق ، سال ۲۰۰۳
در جریان حمله به عراق، سرباز جسیکا لنچ، پس از کمین نیروهای عراقی اسیر شد. نیروهای ویژه (Navy SEALs و Army Rangers) در یک شبیخون شبانه به بیمارستانی در ناصریه که محل نگهداری او بود، نفوذ کردند و او را با موفقیت خارج کردند. این عملیات به دلیل فیلمبرداری و پوشش رسانهای گسترده بسیار مشهور شد.
عملیات "پنجه عقاب" در ایران ( سال ۱۹۸۰) - شکستخورده
البته همه این عملیاتها موفقیتآمیز نبودهاند. مشهورترین نمونه برای ایرانیها، عملیات طبس برای نجات گروگانهای سفارت آمریکا بود. این عملیات به دلیل طوفان شن و برخورد هواپیما و هلیکوپتر در صحرای طبس شکست خورد و به یک چالش سیاسی بزرگ برای کارتر تبدیل شد.
ویژگیهای اینگونه عملیاتها:
عملیاتهای نجات در عمق خاک دشمن (مانند آنچه در گزارش آکسیوس آمده) معمولاً دارای این ویژگیهای هستند:
زمان طلایی: تلاش میشود در کمترین زمان ممکن (معمولاً زیر ۴۸ ساعت) انجام شود تا دشمن فرصت محاصره منطقه را نداشته باشد.
پشتیبانی هوایی (CAS) :جنگندهها و پهپادها تمام مسیر را پوشش میدهند تا هرگونه هسته مقاومتی را سرکوب کنند.
استفاده از تکنولوژی: استفاده از جیمرها (اخلالگرهای راداری) برای کور کردن پدافند هوایی کشور میزبان.
این عملیاتها از نظر نظامی بسیار پرریسک هستند، زیرا اگر تیم نجات خود اسیر یا کشته شود، بحران سیاسی و نظامی چندین برابر بزرگتر میشود.