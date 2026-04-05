مسرور بارزانی فرا رسیدن عید رستاخیز مسیح را به مسیحیان تبریک گفت

21 ساعت پیش

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در پیامی به مناسبت عید قیام حضرت مسیح (علیه‌السلام)، این عید را به مسیحیان تبریک گفت.

در پیام مسرور بارزانی آمده است:

به مناسبت عید قیام (رستاخیز) حضرت مسیح (علیه‌السلام)، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به تمامی مسیحیان اقلیم کوردستان، عراق و سراسر جهان تقدیم می‌کنم. امیدوارم این عید، مایه‌ی صلح، ثبات و پایان جنگ و رنج در کوردستان و منطقه باشد.

وی در ادامه تأکید کرده است:

در این مناسبت، بر پایبندی اقلیم کوردستان به تقویت هرچه بیشتر فرهنگ همزیستی و همبستگی میان تمامی اقوام و گروه‌های مختلف کوردستان تأکید می‌کنیم.

در پایان این پیام آمده است:

عیدتان مبارک باد و همواره در سلامت و خوشی باشید.

مسرور بارزانی

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان

۵ آوریل ۲۰۲۶