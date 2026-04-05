دومین عملیات موفق در ۴۸ ساعت؛ ترامپ از نجات یک خلبان و یک سرهنگ پرده برداشت

20 ساعت پیش

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با انتشار پیامی در پلتفرم "تروث سوشیال" اظهار داشت که نیروهای نظامی این کشور موفق به انجام یکی از "شجاعانه‌ترین عملیات‌های جستجو و نجات" در تاریخ آمریکا شده‌اند. به گفته وی، طی این عملیات یک افسر ارشد با درجه سرهنگی از داخل خاک ایران نجات یافته است.

ترامپ در این پیام خطاب به شهروندان آمریکایی اعلام کرد: هموطنان عزیز، در ساعات گذشته ارتش ایالات متحده عملیاتی کم‌نظیر را برای نجات یکی از افسران عالی‌رتبه ما با درجه سرهنگی انجام داد؛ بسیار خرسندم که اعلام کنم او اکنون در سلامت کامل است.

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که این افسر در مناطق صعب‌العبور کوهستانی ایران و در "پشت خطوط دشمن" تحت تعقیب نیروهای مخالف بوده است. وی، افزود که این ماموریت تحت نظارت ۲۴ ساعته فرماندهی کل و با مشارکت ده‌ها جنگنده پیشرفته در قالب یک عملیات دقیق اجرا شده است. طبق اظهارات وی، این افسر جراحات جزئی دارد، اما وضعیت جسمانی او پایدار گزارش شده است.

ترامپ همچنین فاش کرد، این دومین عملیات موفقیت‌آمیز طی دو روز گذشته بوده و روز گذشته نیز یک خلبان آمریکایی دیگر نجات یافته است؛ اما به دلیل حفظ امنیت عملیات دوم، خبر اول تاکنون مخفی نگاه داشته شده بود.

وی در بخشی دیگر از پیام خود با تاکید بر قدرت نظامی آمریکا مدعی شد: انجام این دو عملیات بدون کشته یا زخمی شدن حتی یک سرباز آمریکایی، بار دیگر ثابت کرد که ما برتری و حاکمیت کامل هوایی بر آسمان ایران داریم.

ترامپ در پایان از تمامی آمریکایی‌ها، اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه، خواست که به نیروهای مسلح خود افتخار کنند و گفت: ما بهترین و حرفه‌ای‌ترین ارتش جهان را داریم. خدا آمریکا و سربازان ما را حفظ کند؛ عید پاک بر همگان مبارک.