مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه، ۵ آوریل ۲۰۲۶، با انتشار پیامی اعلام کرد که صدور قطعنامه ۶۸۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد، نقطه عطفی تاریخی در واکنش جامعه جهانی برای حفاظت از کوردستان بوده است.

متن پیام نخست‌وزیر به شرح زیر است:

صدور قطعنامه ۶۸۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد در روزی چون امروز در سال ۱۹۹۱، نقطه عطفی تاریخی در واکنش جامعه بین‌المللی به‌منظور حفاظت از کوردستان بود.

ما مراتب سپاس و قدردانی عمیق خود را بابت همکاری و حمایت دوستانمان در کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه ابراز می‌داریم؛ کمک‌ها و پشتیبانی‌های آنان هرگز فراموش نخواهد شد.

یکی از کلیدی‌ترین اسناد بین‌المللی

قطعنامه ۶۸۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد یکی از کلیدی‌ترین اسناد بین‌المللی در تاریخ معاصر خاورمیانه و به‌ویژه برای ملت کورد است. این قطعنامه در تاریخ ۵ آوریل ۱۹۹۱ (۱۶ فروردین ۱۳۷۰) در پاسخ به سرکوب شدید قیام‌های مردمی در عراق (موسوم به قیام کوردها) صادر شد.

جزئیات دقیق و ابعاد مختلف این قطعنامه:

زمینه تاریخی (چرا صادر شد؟)

پس از شکست عراق در جنگ خلیج فارس، ملت کورد در اقلیم کوردستان و شیعیان در جنوب علیه حکومت صدام حسین قیام کردند. رژیم بعث با خشونت تمام این قیام‌ها را سرکوب کرد. در اقلیم کوردستان، این سرکوب منجر به کوچ میلیونی مردم کورد به سمت مرزهای ایران و ترکیه شد (کوچ میلیونی). تصاویر فاجعه‌بار انسانی و ترس از بی‌ثباتی در مرزهای کشورهای همسایه، جامعه جهانی را وادار به واکنش کرد.

مفاد اصلی قطعنامه

این قطعنامه با ۱۰ رای موافق (از جمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه)، ۳ رای مخالف (کوبا، یمن و زیمبابوه) و ۲ رای ممتنع (چین و هند) تصویب شد. محورهای مهم آن عبارتند از:

محکومیت سرکوب: سازمان ملل صراحتاً سرکوب غیرنظامیان در عراق، به‌ویژه در کوردستان را محکوم کرد.

تهدید علیه صلح: این قطعنامه اعلام کرد که پیامدهای این سرکوب (مانند موج عظیم پناهندگان) صلح و امنیت منطقه را به خطر انداخته است.

توقف فوری خشونت: از عراق خواست تا فوراً سرکوب را متوقف کرده و گفتگو برای تضمین حقوق سیاسی و انسانی شهروندان را آغاز کند.

دسترسی بشردوستانه: عراق موظف شد به سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی اجازه دهد تا به آسیب‌دیدگان در تمام نقاط کشور کمک‌رسانی کنند.

پیامدهای استراتژیک و عملی

اگرچه در متن قطعنامه مستقیماً به "منطقه ممنوعه پروازی" اشاره نشده بود، اما کشورهای غربی (آمریکا، انگلیس و فرانسه) از آن به عنوان مبنای قانونی برای انجام دو اقدام بزرگ استفاده کردند:

عملیات تامین آرامش (Operation Provide Comfort) :ایجاد یک منطقه امن (Safe Haven) در کوردستان عراق برای بازگشت پناهندگان.

ایجاد مناطق ممنوعه پروازی: (No-Fly Zones) بر فراز مدار ۳۶ درجه در شمال و مدتی بعد مدار ۳۲ درجه در جنوب، تا نیروی هوایی صدام نتواند مردم خود را بمباران کند.

اهمیت سیاسی (نقطه عطف)

حاکمیت ملی: این قطعنامه از اولین مواردی بود که سازمان ملل به بهانه "مسائل انسانی" در امور داخلی یک کشور مستقل مداخله کرد و اولویت حقوق بشر را بر حاکمیت مطلق دولت‌ها نشان داد.

تأسیس اقلیم کوردستان: این قطعنامه و منطقه امن ایجاد شده ناشی از آن، بستری را فراهم کرد که ملت بتوانند در سال ۱۹۹۲ اولین انتخابات پارلمانی خود را برگزار کنند و ساختار دولت اقلیم کوردستان را شکل دهند.

قطعنامه ۶۸۸ نه تنها از یک فاجعه انسانی و نسل‌کشی دیگر علیه ملت کورد جلوگیری کرد، بلکه عملاً سنگ‌بنای حقوقی و سیاسی برای خودمختاری اقلیم کوردستان در آینده شد.