کارولین لویت: توان نظامی ایران بهطور کامل منهدم شد
سخنگوی کاخ سفید میگوید مذاکرات مستقیم آمریکا و ایران روز شنبهی آینده آغاز میشود
سخنگوی کاخ سفید با اشاره به انهدام گستردهی زیرساختهای نظامی و دریایی ایران، از آغاز مذاکرات در اسلامآباد طی دو هفتهی آینده و لزوم بازگشایی تنگهی هرمز خبر داد.
کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه، ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵)، اعلام کرد که ایالات متحده پس از ۳۸ روز به اهداف نظامی خود دست یافته است. وی تاکید کرد که صنایع و توانمندیهای نظامی ایران بهطور کامل از بین رفته و وضعیت این کشور در مقایسه با شش ماه گذشته تغییرات چشمگیری داشته است.
سخنگوی کاخ سفید با ارائه آماری از این عملیات ۳۸ روزه، اظهار داشت که در این مدت ۱۳ هزار حمله علیه ایران انجام شده و بیش از ۳۰ هزار هدف مورد اصابت قرار گرفته است. به گفتهی وی، اکثر موشکهای دوربرد منهدم شدهاند و بیش از ۴۵۰ حمله به کارخانهها و تاسیسات موشکی و همچنین ۱۵۰ حمله به کارخانههای تولید پهپاد صورت گرفته است.
کارولین لویت در ادامه افزود: «بیش از ۱۵۰ کشتی ایرانی از بین رفته و افزون بر ۶۰ شناور نظامی نیز غرق شدهاند. همچنین بیش از ۵ هزار مین دریایی خنثی و منهدم شده است.»
این مقام ارشد دولت آمریکا خاطرنشان کرد که توانایی ایران برای تامین مالی و تسلیحاتی گروههای مسلح بهشدت تضعیف شده است و این کشور دیگر قادر به ارسال سلاح برای این گروهها نخواهد بود. وی با تاکید بر اینکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، تنها شروطی را میپذیرد که در راستای منافع آمریکا باشد، افزود: «مذاکرات طی دو هفتهی آینده از سر گرفته خواهد شد. خواستهی رئیسجمهور آمریکا مبنی بر بازگشایی تنگهی هرمز باید اجرایی شود و در همین راستا، صبح روز شنبه گفتوگوهایی در اسلامآباد برگزار خواهد شد.»
سخنگوی کاخ سفید در بخش دیگری از اظهارات خود، انتقادات تندی را متوجه پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) کرد. وی تصریح کرد: «آنها مورد آزمایش قرار گرفتند و در این آزمون شکست خوردند. جای تاسف عمیق است که ناتو در شش هفتهی گذشته به مردم آمریکا پشت کرد؛ آن هم در شرایطی که این آمریکاییها هستند که بودجهی دفاعی آنها را تامین میکنند.»