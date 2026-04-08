قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت سه درصد افزایش یافت
اربیل (کوردستان۲۴) ـ قیمت نفت امروز پنجشنبه ۹ آوریل، به دلیل نگرانی از آتشبس نوپای آمریکا و ایران پس از تهدید تهران به از سرگیری خصومتها در پی بمباران گسترده لبنان توسط اسرائیل، افزایش یافت.
روز چهارشنبه پس از اعلام توقف دو هفتهای جنگ توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و اعلام جمهوری اسلامی مبنی بر بازگشایی تنگه هرمز همزمان با برگزاری مذاکرات صلح، قیمت نفت خام کاهش یافت.
اما با توجه به اینکه کمتر از یک روز از این توافق میگذرد، شکافهایی در حال ظهور است، زیرا تلآویو اعلام کرده است که این توافق شامل حملات اسرائیل علیه حزباللهِ تحت حمایت ایران در لبنان نمیشود و به حملات خود به همسایه شمالیاش ادامه میدهد.
این دیدگاه توسط جی دی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا نیز تکرار شد و گفت: "اگر ایران میخواهد این مذاکرات را به خاطر لبنان که هیچ ارتباطی با آنها ندارد و ایالات متحده هرگز نگفته است که بخشی از آتشبس است، بر هم بزند، در نهایت انتخاب با آنهاست."
ایران اعلام کرد که حملات اسرائیل، مفاد توافق را نقض کرده است. گزارشها حاکی از آن است که آبراه حیاتی هرمز - که یک پنجم نفت و گاز جهان از آن عبور میکند - دوباره بسته شده است. این در حالی است که تهران با اشاره به خطر مینهای دریایی، مسیرهای جایگزین برای کشتیهایی که از تنگه عبور میکنند را اعلام کرد.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، در شبکه اجتماعی ایکس پستی منتشر کرد که «مبنای عملی برای مذاکره» پیش از آن نقض شده است و این مذاکرات بیشتر را «غیرمنطقی» میکند.
او سه مورد از «نقض طرح آتشبس توسط ایالات متحده» را فهرست کرد:«حملات مداوم در لبنان، ورود یک پهپاد به حریم هوایی ایران و انکار حق غنیسازی این کشور.»
حزبالله امروز پنجشنبه اعلام کرد که در پاسخ به «نقض» اسرائیل، موشکهایی به سمت آن شلیک کرده است، در حالی که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هشدار داد که حملات اسرائیل به لبنان «خطر بزرگی» برای آتشبس ایجاد میکند.
ترامپ اواخر روز چهارشنبه در رسانههای اجتماعی گفت که نیروهای آمریکایی مستقر در نزدیکی ایران «تا زمانی که توافق واقعیِ حاصل شده به طور کامل رعایت شود» در منطقه خواهند ماند.
در همین حال، یک مقام ارشد آمریکایی گفت که طرح ۱۰ مادهای تهران، همان شرایطی نیست که کاخ سفید با آن موافقت کرده بود.
نگرانی از شکست آتشبس در حالی که نفتکشها در تنگه هرمز گیر کردهاند، باعث شد قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت امروز پنجشنبه حداقل سه درصد افزایش یابد، در حالی که روز قبل بیش از ۱۶ درصد کاهش یافته بود. برنت پس از کاهش ۱۳ درصدی، بیش از دو درصد افزایش یافت.
توجهها به مذاکرات مهم در پاکستان معطوف شده است که انتظار میرود جمعه یا شنبه برگزار شود.
ایافپی/ب.ن