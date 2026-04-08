جی دی ونس ریاست هیئت آمریکایی در مذاکرات صلح با ایران را بر عهده گرفت

معاون رئیس‌جمهور آمریکا با همراهی مشاوران ارشد کاخ سفید، رهبری هیئت مذاکره‌کننده‌ی این کشور در گفت‌وگوهای صلح با ایران در پاکستان را بر عهده خواهد داشت

وب‌سایت خبری «آکسیوس» روز چهارشنبه، ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵)، در گزارشی اعلام کرد که جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، به‌عنوان رئیس تیم مذاکره‌کننده‌ی این کشور برای پیشبرد گفت‌وگوهای صلح با ایران تعیین شده است. کارولین لیویت، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید، با تأیید این خبر اعلام کرد که نخستین دور از این مذاکرات روز شنبه در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، برگزار خواهد شد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، در این مذاکرات حساس، جرد کوشنر، مشاور ارشد و استیو ویتکاف، فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا، معاون رئیس‌جمهور را همراهی کرده و مشارکت مستقیمی در روند گفت‌وگوها خواهند داشت. حضور این چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نشان‌دهنده‌ی اهمیت بالای این مذاکرات برای واشنگتن به‌منظور دستیابی به یک توافق نهایی است.

یک منبع آگاه به آکسیوس اطلاع داده است که صبح روز دوشنبه، در شرایطی که دونالد ترامپ در کاخ سفید مشغول برگزاری جشن بود، استیو ویتکاف در تماسی تلفنی و با لحنی تند با میانجی‌گران گفت‌وگو کرده است. ویتکاف به‌صراحت اعلام کرده بود که پیشنهاد ۱۰ ماده‌ای ارائه‌شده از سوی ایران، فاجعه‌بار و غیرقابل‌قبول است و واشنگتن تحت هیچ شرایطی آن را نمی‌پذیرد.

این موضع‌گیری قاطع آمریکا، روزی پرالتهاب را برای تغییر شروط مذاکرات رقم زد. میانجی‌گران پاکستانی در این مدت مشغول تبادل پیش‌نویس‌های جدید میان استیو ویتکاف و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه‌ی ایران بودند. هم‌زمان، وزیران امور خارجه‌ی مصر و ترکیه نیز تلاش‌های دیپلماتیک فشرده‌ای را برای کاهش اختلافات و نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف به کار بستند.

بر اساس گزارش منابع آکسیوس، این تلاش‌های دیپلماتیک در نهایت نتیجه داد و میانجی‌گران تا دوشنبه‌شب موفق شدند موافقت آمریکا را برای پذیرش پیش‌نویس اصلاح‌شده‌ی یک آتش‌بس دوهفته‌ای جلب کنند.