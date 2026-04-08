هیئت ایرانی پیش از مذاکرات با آمریکا وارد اسلام آباد میشود
اربیل (کوردستان۲۴) ـ سفیر ایران در پاکستان، اعلام کرد که انتظار میرود یک هیئت ایرانی اواخر امروز پنجشنبه ۹ آوریل، پیش از مذاکرات با ایالات متحده با میانجیگری پاکستان، وارد اسلام آباد شود.
پاکستان در حال آماده شدن برای مذاکراتی با حضور نمایندگانی از ایالات متحده و ایران در مورد جنگ خاورمیانه بوده و کاخ سفید اعلام کرده است که جی دی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، مذاکرات را "آخر این هفته" در اسلام آباد رهبری خواهد کرد.
رضا امیری مقدم، سفیر ایران در پاکستان، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، گفت که "علیرغم تردید به دلیل نقض مکرر آتشبس توسط اسرائیل"، شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، از هیئت ایرانی برای "مذاکرات جدی" استقبال کرده است.
مقدم افزود: "هیئت ایرانی امشب برای مذاکرات جدی بر اساس 10 ماده پیشنهادی ایران وارد اسلام آباد میشود."
این در حالی است که مقامات پایتخت پاکستان، روز چهارشنبه اعلام کردند چند روز آینده در سراسر اسلام آباد تعطیل رسمی خواهد بود. اگرچه هیچ دلیل خاصی برای آن اعلام نشده است، اما اغلب پیش از رویدادهای دیپلماتیک مهم، به دلایل امنیتی در منطقه تعطیلات یا محدودیتهایی اعمال میشود.
دفاتر ارائه دهنده خدمات ضروری، از جمله پلیس، بیمارستانها و شرکتهای برق و گاز، در این مدت باز خواهند ماند.
دفتر معاون کمیسر در بیانیهای که روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، اعلام کرد: «خدمات ضروری همچنان فعال خواهند بود» و به ساکنان توصیه کرد که «فعالیتهای خود را بر این اساس برنامهریزی کنند.»
