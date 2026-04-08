آمریکا هزاران تفنگدار دریایی را بە خاورمیانه اعزام کرد

مقامات آمریکایی از احتمال برنامه‌ریزی برای عملیات‌های جدید خبر می‌دهند

2 ساعت پیش

با وجود توافق آتش‌بس دوهفته‌ای میان واشنگتن و تهران، مقامات آمریکایی از تداوم اعزام نیروهای نظامی به خاورمیانه و احتمال برنامه‌ریزی برای عملیات‌های جدید خبر می‌دهند.

روز چهارشنبه، ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵)، خبرگزاری «رویترز» به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد که واشنگتن علی‌رغم اعلام آتش‌بس موقت دوهفته‌ای با ایران، همچنان در حال اعزام هزاران نیروی تفنگدار دریایی به منطقه‌ی خاورمیانه است. در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی آمریکایی در خاورمیانه مستقر هستند و روند افزایش شمار این نیروها ادامه دارد.

مقامات آمریکایی تأیید کرده‌اند که روند انتقال هزاران تفنگدار دریایی از پایگاه‌های نظامی در سن‌دیگو به سمت خاورمیانه در جریان است. در همین راستا، روزنامه‌ی «پلیتیکو» نیز در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که بیش از ۲ هزار تفنگدار دریایی، پایگاه خود در سن‌دیگو را به مقصد خاورمیانه ترک کرده‌اند.

این جابه‌جایی‌های گسترده‌ی نظامی توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده است. برخی از کارشناسان نظامی بر این باورند که این تحرکات لجستیکی ممکن است با طرح‌های راهبردی و احتمالی آمریکا برای تسلط بر جزیره‌ی خارگ مرتبط باشد؛ منطقه‌ای که به‌عنوان یکی از شریان‌های اصلی دریایی و زیرساخت‌های کلیدی صادرات نفت ایران در خلیج فارس شناخته می‌شود.

این تحرکات نظامی در شرایطی صورت می‌گیرد که سه‌شنبه‌شب، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌صورت رسمی از دستیابی به توافق آتش‌بس دوهفته‌ای با ایران خبر داد. بلافاصله پس از این اعلام، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه‌ی ایران، دستور بازگشایی تنگه‌ی هرمز را صادر کرد؛ گذرگاهی راهبردی که نقشی حیاتی در تجارت جهانی نفت و گاز ایفا می‌کند.