فواد حسین و عراقچی مذاکرات آتشبس بین آمریکا و ایران را بررسی کردند
اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزارت خارجه عراق در بیانیهای اعلام کرد که فواد حسین، وزیر خارجه این کشور و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در یک مکالمه تلفنی تحولات منطقه و مذاکرات آتشبس جاری را بررسی کردند.
بر پایه بیانیه، دو طرف جزئیات مذاکرات آتشبس بین آمریکا و ایران را مورد توجه قرار دادند و نقش پاکستان و کشورهای میانجی دیگر را در زمینهسازی برای گفتوگوها ارزیابی کردند.
همچنین تشدید حملات اسرائیل علیه بیروت، پایتخت لبنان و سایر مناطق آن کشور، و پیامدهای انسانی و امنیتی آن را بررسی کرده و به «نقش بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در مانعتراشی برای مذاکراتی که قرار بود روز یکشنبه برگزار شود»، اشاره کردند.
در این گفتوگوی تلفنی بر اهمیت همکاری برای ترغیب آمریکا به اعمال فشار لازم بر دولت نتانیاهو برای توقف حملات به لبنان و زمینهسازی برای ازسرگیری مذاکرات تأکید شد.
در بیانیه آمده است که عباس عراقچی، «تلاشهای فشرده بینالمللی خود» در روزهای اخیر برای آرام کردن تنش در منطقه را با وزیر خارجه عراق در میان گذاشته است.
