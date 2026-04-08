در گفتگوی سودانی و مکرون بحران لبنان مورد بررسی قرار گرفت

محمد شیاع سودانی در تماس با امانوئل مکرون از بازداشت عوامل هدف قرار دادن نیروهای ائتلاف در نزدیکی اربیل خبر داد. بررسی بحران لبنان و تاکید بر ثبات منطقه‌ای از دیگر محورهای این گفتگو بود.

محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، روز چهارشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۴ (۳۰ آبان ۱۴۰۳)، در تماس تلفنی با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، از موفقیت نیروهای امنیتی عراق در دستگیری عوامل مرتبط با پرتاب پهپاد به یک پایگاه در نزدیکی اربیل خبر داد.

این حمله‌ی پهپادی که محل استقرار نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش را هدف قرار داده بود، پیش‌تر منجر به کشته شدن یک افسر فرانسوی شده بود. محمد شیاع سودانی در این گفتگو تاکید کرد که بازداشت این افراد نشان‌دهنده‌ی پایبندی کامل دولت به تقویت حاکمیت قانون در تمام نقاط عراق است.

در ادامه‌ی این گفتگو، طرفین درباره‌ی اوضاع عمومی منطقه، تحولات جاری و تلاش‌های انجام‌شده برای توقف درگیری‌ها بحث و تبادل نظر کردند. نخست‌وزیر عراق بر اهمیت تداوم آتش‌بس به منظور کمک به تقویت ثبات در منطقه و جهان تاکید کرد.

همچنین، پیامدهای حملات اخیر به لبنان و تاثیر آن بر ثبات منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. رهبران دو کشور بر ضرورت اقدام عملی برای توقف این حملات و محافظت از جان غیرنظامیان تاکید کردند.

محمد شیاع سودانی در بخش دیگری از این تماس، بر علاقه‌مندی دولت عراق برای حفظ و گسترش روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌ها میان عراق و فرانسه تاکید کرد.

از سوی دیگر، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، ضمن تمجید از تلاش‌های عراق در راستای حمایت از ثبات منطقه، صعود تیم ملی فوتبال عراق به مسابقات جام جهانی را به محمد شیاع سودانی تبریک گفت و از هم‌گروهی و تقابل آینده‌ی تیم‌های ملی عراق و فرانسه در یک گروه ابراز خرسندی کرد.