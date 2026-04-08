هشدار سازمان ملل دربارهی بحران پناهجویان
۱۸۰ مهاجر طی ۱۰ روز در دریای مدیترانه غرق شدند
سازمان بینالمللی مهاجرت اعلام کرد شمار تلفات مهاجران در سال جاری میلادی به مرز هزار نفر رسیده است که نشاندهندهی افزایش چشمگیر فجایع انسانی در مسیرهای دریایی است.
سازمان بینالمللی مهاجرت، وابسته به سازمان ملل متحد، در جدیدترین گزارش خود از غرق شدن یا مفقودیت بیش از ۱۸۰ مهاجر در آبهای دریای مدیترانه طی ۱۰ روز گذشته خبر داد. بر اساس این آمار، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون ۹۹۰ مورد مرگ مهاجران در این مسیر ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۵، افزایشی ۴۶۰ نفری را نشان میدهد.
طبق دادههای این سازمان، از تاریخ ۲۸ مارس (۸ فروردین) تاکنون پنج حادثهی جداگانهی غرق شدن قایقها رخ داده است. در یکی از مرگبارترین موارد، یک قایق حامل ۱۲۰ سرنشین در سواحل لیبی واژگون شد که در پی آن ۸۰ پناهجو مفقود شده و تنها ۳۲ نفر توسط تیمهای امدادی ایتالیا نجات یافتند. همچنین ۱۹ مهاجر در نزدیکی جزیرهی لامپدوسا به دلیل از کار افتادن سهروزهی موتور قایق و بر اثر سرما و گرسنگی جان باختند. در حادثهای دیگر در نزدیکی سواحل بدروم ترکیه، واژگونی قایق به مرگ ۱۹ مهاجر دیگر انجامید.
ایمی پوپ، مدیرکل سازمان بینالمللی مهاجرت، با ابراز تأسف از این فجایع تأکید کرد که نجات جان انسانها باید در اولویت راهبردی دولتها قرار گیرد. وی خواستار تشدید برخورد با شبکههای قاچاق انسان و ایجاد مسیرهای قانونی و امن برای مهاجران شد.