اخراج دیپلمات ارشد ایرانی از آرژانتین در پی تنشهای سیاسی
روابط تهران و بئنوس آیرس در پی حمایت آرژانتین از آمریکا تیرهتر شده است
وزارت امور خارجهی آرژانتین اعلام کرد که یک دیپلمات ارشد ایرانی را از این کشور اخراج کرده است؛ اقدامی که در چارچوب تشدید تنشها میان دو کشور ارزیابی میشود.
پابلو کِرنو، وزیر امور خارجهی آرژانتین، اعلام کرد که «محسن سلطانی» کاردار ایران، پس از دریافت مهلت ۴۸ ساعته، خاک این کشور را ترک کرده است.
این اقدام در شرایطی صورت گرفته که روابط میان بوئنوسآیرس و تهران، بهویژه پس از نزدیکی دولت آرژانتین به سیاستهای دولت دونالد ترامپ، بهشدت تیره شده است.
آرژانتین همچنین سپاه پاسداران ایران را بهعنوان یک سازمان تروریستی طبقهبندی کرده و این امر امکان اعمال تحریمهای مالی و توقیف داراییهای مرتبط با این نهاد را فراهم میکند.
در مقابل، وزارت امور خارجهی جمهوری اسلامی ایران این تصمیم را «غیرقابل قبول» خوانده و آن را تحت تأثیر فشارهای آمریکا دانسته است.