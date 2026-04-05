دیدبان جهانی اینترنت (NetBlocks) اعلام کرد که اختلال و قطع گسترده اینترنت در ایران، که اکنون بیش از یک ماه از آغاز آن می‌گذرد، به عنوان طولانی‌ترین دوره قطع شبکه در تاریخ مخابراتی کشورهای جهان ثبت شده است.

مؤسسه "نت‌بلاکز" در حساب کاربری رسمی خود در شبکه اجتماعی "ایکس" نوشت: اختلالات کنونی اینترنت در ایران، طولانی‌ترین نمونه از قطع دسترسی است که تاکنون در یک کشور رخ داده و از تمامی موارد مشابه پیشین فراتر رفته است.

طبق گزارش این نهاد نظارتی، این انسداد شبکه وارد سی‌وهفتمین روز متوالی خود شده و برای بیش از ۸۶۴ ساعت ادامه داشته است. این بازه زمانی، رکوردی جدید و بی‌سابقه در زمینه قطع سراسری اینترنت در سطح ملی به شمار می‌رود.

نت‌بلاکز، در بخش دیگری از گزارش خود تصریح کرد که اگرچه برخی کشورهای دیگر پیش از این شاهد قطعی‌های مقطعی یا اختلالات منطقه‌ای برای مدت‌زمان طولانی‌تر بوده‌اند، اما وضعیت ایران به دلیل فراگیری (سطح کشوری) و شدت بالای محدودیت‌ها، به عنوان طولانی‌ترین قطع پیوسته شناخته می‌شود.

در این گزارش همچنین خاطرنشان شده است که در حال حاضر تنها کشور کره شمالی به طور مطلق هیچ‌گونه اتصالی به شبکه جهانی اینترنت ندارد.