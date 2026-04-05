تیم‌های امدادی در ابوظبی در حال مهار چند مورد آتش‌سوزی در مجتمع پتروشیمی «بروج» هستند

17 ساعت پیش

دفتر اطلاع‌رسانی ابوظبی اعلام کرد که در پی رهگیری یک حمله‌ی هوایی توسط سامانه‌ی پدافند این کشور، بقایای شیء پرنده سرنگون‌شده موجب وقوع آتش‌سوزی در یک مجتمع بزرگ پتروشیمی در پایتخت امارات شده است.

این نهاد در بیانیه‌ای که در حساب رسمی خود در شبکه‌ی اجتماعی «X» منتشر کرد، اعلام کرد: تیم‌های امدادی در ابوظبی در حال مهار چند مورد آتش‌سوزی در مجتمع پتروشیمی «بروج» هستند که در پی سقوط بقایای یک شیء پرنده در داخل این مجموعه رخ داده است.

در این بیانیه آمده است که آتش‌سوزی پس از آن رخ داد که سامانه‌ی پدافند هوایی امارات یک حمله را رهگیری و خنثی کرد، اما نوع این شیء پرنده، این‌که موشک بوده یا پهپاد، هنوز به‌طور رسمی مشخص نشده است.

دفتر اطلاع‌رسانی ابوظبی همچنین تأکید کرد که فعالیت این مجتمع به‌طور موقت متوقف شده تا میزان خسارات ارزیابی شود و خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از تلفات جانی یا زخمی شدن افراد گزارش نشده است.

این حادثه در شرایطی رخ می‌دهد که منطقه با تنش‌های امنیتی فزاینده‌ای مواجه است؛ با این حال، مقامات ابوظبی تأکید کرده‌اند که وضعیت تحت کنترل بوده و تیم‌های دفاع مدنی در حال بررسی دقیق ابعاد خسارات مادی هستند.