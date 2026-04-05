مسرور بارزانی: حملات به اربیل تهدیدی جدی برای امنیت اقلیم کوردستان، عراق و منطقه است

نخست‌وزیر قلیم کوردستان از دولت فدرال عراق خواست برای پایان دادن به حملات شبه‌نظامیان بە کوردستان اقدام کند

16 ساعت پیش

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان ضمن محکومیت شدید حملات شبه‌نظامیان به کنسولگری آمریکا و مناطق غیرنظامی اربیل، از دولت فدرال بغداد خواست تا اقدامات قانونی و قاطعی علیه گروه‌های مسلحِ قانون‌شکن اتخاذ کند.

به گزارش رسانه‌ها، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه (۵ آوریل ۲۰۲۶) با انتشار پیامی در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) اعلام کرد: «حملات شنیع شبه‌نظامیانِ تروریست به سرکنسولگری ایالات متحده و مناطق غیرنظامی در شهر اربیل را به شدت محکوم می‌کنم.»

مسرور بارزانی در ادامه‌ی پیام خود خاطرنشان کرد: «این تجاوزات عامدانه، تهدیدی بزرگ برای امنیت و ثبات اقلیم کوردستان، عراق و کل منطقه به شمار می‌روند و تحت هیچ شرایطی قابل‌قبول نیستند.»

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان همچنین بار دیگر با صراحت از دولت فدرال در بغداد درخواست کرد تا تدابیر فوری، قاطع و عملی در برخورد با این گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیانِ خارج از چارچوب قانون اتخاذ نماید.

وی در پایان تاکید کرد که این از وظایف و مسئولیت‌های محوله‌ی دولت فدرال است که از تمامی ابزارها و راهکارهای ممکن برای خنثی‌سازی این حملات تروریستی استفاده کرده و عاملان آن‌ها را برای اجرای عدالت به دست قانون و دادگاه بسپارد.