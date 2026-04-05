کاهش ۵۰ درصدی صادرات نفت عراق به آمریکا

اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در جدیدترین گزارش خود از کاهش ملموس واردات نفت از عراق خبر داد. این تغییر در تراز تجاری انرژی در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌هایی مبنی بر توقف تردد نفت‌کش‌ها در تنگه هرمز نیز منتشر شده است.

امروز یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ (۵ مارس ۲۰۲۶)، اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که مجموع واردات نفت خام این کشور از ۱۰ صادرکننده اصلی در هفته گذشته، به میانگین ۵ میلیون و ۸۴۰ هزار بشکه در روز رسیده است. این آمار نشان‌دهنده کاهش ۴۹ هزار بشکه‌ای واردات روزانه نسبت به هفته پیش از آن است.

طبق جزئیات این گزارش، صادرات نفت عراق به آمریکا با افت شدید مواجه شده و به ۱۴۰ هزار بشکه در روز رسیده است. این در حالی است که عراق در هفته پیشین روزانه ۲۷۰ هزار بشکه نفت به آمریکا ارسال کرده بود که نشان‌دهنده کاهش ۱۳۰ هزار بشکه‌ای در بازه زمانی یک‌هفته‌ای است.

در میان سایر تأمین‌کنندگان، کانادا با صادرات روزانه ۳ میلیون و ۸۰۱ هزار بشکه همچنان در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن، عربستان سعودی با ۶۲۹ هزار بشکه، کلمبیا با ۴۱۶ هزار بشکه و مکزیک با ۳۹۸ هزار بشکه در روز، اصلی‌ترین صادرکنندگان نفت به ایالات متحده بوده‌اند.

همچنین آمارهای این اداره نشان می‌دهد میزان واردات از ونزوئلا ۱۹۴ هزار بشکه، اکوادور ۱۰۳ هزار بشکه، نیجریه ۸۴ هزار بشکه، برزیل ۷۳ هزار بشکه و لیبی ۲ هزار بشکه در روز بوده است.

ایالات متحده با مصرف روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه، همچنان بزرگترین مصرف‌کننده نفت خام در سطح جهان محسوب می‌شود و بخش عمده نیاز خود را از طریق واردات از این ۱۰ کشور کلیدی تأمین می‌کند.