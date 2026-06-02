استقبال الزیدی از تصمیم گروههای شبهنظامی برای تحویل سلاحهای خود به دولت
اربیل (کوردستان۲۴)- نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، ضمن استقبال از تصمیم برخی گروههای شبهنظامی برای تحویل سلاحهای خود به دولت، آن را اقدامی مثبت در برقراری ثبات و امنیت و بازگرداندن اقتدار به دولت دانست.
امروز سهشنبه ۲ ژوئن، علی فالح الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، با انتشار بیانیهای در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، از تصمیم برخی گروههای شبهنظامی برای تحویل سلاحهای خود به دولت استقبال کرد.
الزیدی تصمیم آن گروهها را یک اقدام مثبت در تثبیت حاکمیت قانون، برقراری ثبات و امنیت، بازگرداندن اقتدار به دولت و حفظ دستاوردهای میهنی دانست.
او افزود که تحکیم اقتدار دولت و اجرای قانون به توسعه اقتصادی کشور و بهبود خدماترسانی و صلح اجتماعی کمک میکند.
همچنین از همه جهات سیاسی خواست که منافع ملی را بر دیدگاهها و ملاحظات ترجیح دهند و فضا را برای توسعه و آبادانی بیشتر فراهم کنند.
شماری از گروههای شبهنظامی عراق که به عنوان بخشی از «جبهه مقاومت اسلامی عراق» شناخته شدهاند، اعلام کردهاند که حاضرند سلاحهای خود را به دولت این کشور تحویل دهند و در نیروهای مسلح ادغام شوند.
ب.ن