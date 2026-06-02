ترامپ میگوید مذاکرات با ایران «به طور مداوم» در حال انجام است
اربیل (کوردستان۲۴)- دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز سهشنبه ۲ ژوئن، گفت که ایالات متحده و ایران «به طور مداوم» در حال گفتوگو هستند و گزارشها مبنی بر قطع تماس تهران به دلیل حملات اسرائیل به لبنان را تکذیب کرد.
ترامپ افزود که «هیچکس نمیداند» مذاکرات به کجا خواهد انجامید، زیرا هفتهها مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم نتوانسته است به جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران که از ۲۸ فوریه آغاز شد، پایان دهد.
ترامپ در حساب خود در شبکه اجتماعی «تروث» نوشت: «گزارشهای جعلی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده چند روز پیش صحبتهای خود را متوقف کردهاند، نادرست و اشتباه است.»
او توضیح داد: «مذاکرات بین ما به طور مداوم ادامه داشته است، از جمله چهار روز پیش، سه روز پیش، دو روز پیش، یک روز پیش و امروز.»
رئیسجمهور آمریکا تأکید کرد: «هیچکس نمیداند که به کجا منجر میشود، اما همانطور که به ایران گفتم، وقت آن رسیده است که به هر طریقی که شده، به توافق برسید. شما ۴۷ سال است که این کار را انجام میدهید و دیگر نمیتوان اجازه داد که این روند ادامه یابد!»
پیش از این خبرگزاری تسنیم ایران اعلام کرد که تهران روز دوشنبه ۱ مه، تمام تبادلات با میانجیها در مذاکرات صلح با ایالات متحده را به حالت تعلیق درآورده و «تجاوز مداوم» اسرائیل به لبنان را دلیل آن اعلام کرد.
ایافپی/ب.ن