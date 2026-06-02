13 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- در نشست شورای وزیران عراق، افزایش میزان صادرات روزانه نفت تصویب شد.

امروز سه‌شنبه ۲ ژوئن، چهارمین نشست عادی شورای وزیران عراق به ریاست علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر این کشور برگزار شد و در آن ضمن بررسی اوضاع عمومی کشور، تصمیماتی اتخاذ شد.

شورای وزیران عراق، طرح وزارت نفت را برای ارتقای میزان صادرات تصویب کرد.

بر اساس این طرح صادرات نفت از طریق خط لوله از ۲۲۰ هزار بشکه به ۷۷۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا می‌کند و این در مدت دو ماه و نیم اجرا خواهد شد.

همچنین میزان صادرات نفت با استفاده از تانکر به کشورهای همسایه، به ۴۲۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا می‌کند.

در نشست شورای وزیران موافقت شده است که وزارت نفت عراق با طرف سوری برای انتقال و ذخیره نفت خام بصره از طریق بندرهای (بانیاس و طرطوس) قرارداد امضا کند. به این منظور دفتر نمایندگی وزارت نفت عراق در سوریه افتتاح می‌شود.

ب.ن