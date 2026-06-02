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اربیل (کوردستان۲۴)- مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، امروز سه‌شنبه ۲ ژوئن، همزمان با آغاز دور چهارم مذاکرات دو کشور در واشینگتن، گفت که اگر مانعی که حزب‌الله ایجاد کرده بود وجود نداشت، اسرائیل و لبنان می‌توانستند ظرف چند روز به توافق صلح برسند.

روبیو در کمیته روابط خارجی سنا گفت: «اسرائیل و لبنان می‌توانند فردا به توافق صلح برسند.»

وی افزود: «اسرائیل هیچ ادعای ارضی در لبنان ندارد. حزب‌الله مانع است. بدون ایران حزب‌اللهی وجود ندارد.»

روبیو تأکید کرد که واشینگتن، به عنوان میانجی، می‌خواست مذاکرات اسرائیل و لبنان مستقل از مذاکرات با ایران پیش برود، چیزی که تهران در برابر آن مقاومت کرده است.

سفرای اسرائیل و لبنان دور جدیدی از مذاکرات مستقیم را در واشینگتن آغاز کردند. نیروهای اسرائیلی و حزب‌الله همچنان به تبادل آتش ادامه می‌دهند، علیرغم اینکه ترامپ روز دوشنبه از توافق برای توقف حملات خبر داد.

چهارمین نشست بین نمایندگان دو کشور که روابط دیپلماتیک ندارند، در وزارت امور خارجه در حال برگزاری است و قرار است دو روز طول بکشد.

شرکت‌کنندگان شامل سفیر اسرائیل در ایالات متحده، یِشیل لیتر و نماینده لبنان، ندا حماده معوض و همچنین دانیل هولر، مشاور ارشد روبیو، می‌شود.

هیچ یک از مقامات در آغاز مذاکرات امروز سه‌شنبه هیچ اظهار نظری نکردند.

با این حال، اسرائیل امروز سه‌شنبه اعلام کرد که اگر گروه تحت حمایت ایران به حمله به شهرهای شمالی اسرائیل ادامه دهد، به هدف قرار دادن پایگاه‌های حزب‌الله در حومه بیروت ادامه خواهد داد.

روزهای اخیر شاهد تشدید چشمگیر درگیری‌ها و بمباران‌ها بوده‌ایم، زیرا نیروهای اسرائیلی عمیق‌ترین تهاجم خود را در دو دهه گذشته به لبنان انجام داده‌اند.

وزارت بهداشت لبنان روز سه‌شنبه اعلام کرد که حملات اسرائیل یک روز قبل در نزدیکی بیمارستانی در شهر جنوبی صور، چهار نفر را کشته و ۱۲۷ نفر دیگر را زخمی کرده است، از جمله ۳۹ نفر از کارکنان این مرکز.

ای‌اف‌پی/ب.ن