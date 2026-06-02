مسرور بارزانی به تام باراک تبریک گفت
اربیل (کوردستان۲۴)- نخستوزیر اقلیم کوردستان، انتصاب فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا در عراق و سوریه را تبریک گفت و تأکید کرد که منتظر همکاری نزدیک با وی در تقویت بیشتر مشارکت دیرینه بین اربیل و واشینگتن است.
امروز سهشنبه ۲ ژوئن، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس انتصاب تام باراک را به عنوان فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا در عراق و سوریه، تبریک گفت.
در پیام مسرور بارزانی آمده است: «انتصاب شما را به عنوان فرستاده ویژه رئیسجمهور در عراق و سوریه تبریک میگویم.»
نخستوزیر افزود: «برای شما در این سمت آرزوی موفقیت دارم و مشتاقانه منتظر همکاری نزدیک با شما برای تقویت بیشتر مشارکت دیرینه بین اقلیم کوردستان و ایالات متحده هستم.»
Congratulations @USAMBTurkiye Tom Barrack on your appointment as Special Presidential Envoy to Iraq and Syria. I wish you success in this role and I look forward to working closely with you to further strengthen the longstanding partnership between the Kurdistan Region and the…— Masrour Barzani (@masrourbarzani) June 2, 2026
روز یکشنبه ۳۱ مه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی تروث، اعلام کرد که تام باراک را که در حال حاضر سفیر آمریکا در ترکیه است به عنوان نماینده ویژه خود در عراق و سوریه تعیین کرده است.
به این ترتیب تام باراک در سمت خود به عنوان سفیر آمریکا در ترکیه باقی خواهد ماند و همچنین به پروندههای سیاسی و دیپلماسی آمریکا در عراق و سوریه رسیدگی خواهد کرد.
