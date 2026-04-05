14 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند که فرودگاهی در جنوب غربی آن کشور مورد حملات هوایی آمریکا و اسرائیل قرار گرفت.

این رسانه‌ها گزارش دادند که حملات هوایی امروز یکشنبه ۵ آوریل انجام شده است.

خبرگزاری رسمی ایرنا به نقل از ولی‌الله حیاتی، معاون استاندار خوزستان، اعلام کرد: «فرودگاه بین‌المللی شهید (قاسم) سلیمانی در حمله هوایی نیروهای آمریکایی و صهیونیستی مورد اصابت قرار گرفت.»

این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به ایران ضرب‌العجل داده است که اگر تا پایان روز دوشنبه ۶ آوریل اقدام با بازگشایی تنگه هرمز نکند، «در جهنم زندگی خواهید کرد.»

با تشدید جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، آن کشور تردد نفتکش‌ها و تجارت دریایی را در تنگه هرمز متوقف کرد.

ب.ن