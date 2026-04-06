تلاش دیپلماتیک برای آتشبس ۴۵ روزه تهران و واشینگتن
ایالات متحده و ایران به همراه گروهی از کشورهای میانجی در حال بررسی شرایط توافقی احتمالی برای اعلام آتشبس به مدت ۴۵ روز هستند.
بر اساس گزارش سایت آمریکایی آکسیوس به نقل از منابع خود، این تلاش ایران و آمریکا برای توقف جنگ به عنوان آخرین فرصت جهت جلوگیری از تشدید تنشها و مانع شدن از گسترش بیشتر درگیریهای نظامی در منطقه دیده میشود.
منابع اشاره کردهاند، اگرچه گفتگوها ادامه دارد، اما شانس رسیدن به توافق نهایی طی ۴۸ ساعت آینده "بسیار کم" است.
مقامات ایرانی پیش از این تاکید کردهاند که شرط اصلی آنها پایان دادن به حملات و تضمین عدم تکرار آنها است.
این تلاش دیپلماتیک در حالی صورت میگیرد که منطقه در معرض خطر یک جنگ فراگیر قرار دارد و میانجیها تلاش میکنند از طریق این آتشبس موقت، زمان لازم را برای راهحل سیاسی و کاهش تنشها فراهم کنند.
کاوە جم ,