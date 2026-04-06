نجات یک خلبان آمریکایی با انهدام ۶ هواگرد این کشور

3 ساعت پیش

خبرگزاری رویترز، روز دوشنبه ۶ آوریل ۲۰۲۶، در گزارشی اختصاصی، جزئیات خیره‌کننده و پرمخاطره‌ی عملیات نیروهای ویژه‌ی ارتش آمریکا در عمق خاک ایران را فاش کرد؛ عملیاتی که با وجود موفقیت در نجات یک افسر عالی‌رتبه آمریکایی، به قیمت انهدام دو هواپیمای ترابری غول‌پیکر و چهار بالگرد آمریکایی تمام شد.

در پی این عملیات، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در تماسی تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این موفقیت را به وی تبریک گفت.

به گزارش رویترز، این عملیات تحت پوشش تاریکی شب و با دقتی فوق‌العاده آغاز شد. نیروهای ویژه‌ی آمریکایی با نفوذ به عمق خاک ایران و عبور از رشته‌کوه‌هایی با ارتفاع بیش از ۲ کیلومتر، به دنبال نجات یک سرهنگ آمریکایی و متخصص تسلیحاتی بودند. این افسر که از کادر پروازی یک جنگنده‌ی «F-15E Strike Eagle» بود، روز جمعه‌ی گذشته پس از هدف قرار گرفتن جنگنده‌اش توسط پدافند هوایی ایران در آسمان استان اصفهان، با پاشنه پای شکسته در زیر صخره‌ای در یک منطقه‌ی کوهستانی پنهان شده بود. خلبان این جنگنده پیش‌تر نجات یافته بود.

یک مقام مسئول آمریکایی به رویترز گفته است که عملیات انتقال این افسر به نقطه تعیین‌شده، با یک بحران جدی مواجه شد. دو فروند هواپیمای «MC-130» که حدود ۱۰۰ سرباز نیروهای ویژه را به منطقه‌ای صعب‌العبور در جنوب تهران منتقل کرده بودند، دچار نقص فنی شده و قادر به پرواز مجدد نبودند. این اتفاق باعث شد تا نیروهای ویژه برای دو ساعتِ دلهره‌آور در قلب خاک ایران گرفتار شوند. این مقام آمریکایی افزود: «این خطرناک‌ترین لحظه‌ی عملیات بود، اما تصمیم‌گیری سریع و شجاعانه، وضعیت را نجات داد.»

فرماندهان آمریکایی برای جلوگیری از افتادن تجهیزات حساس و تکنولوژی پیشرفته نظامی به دست نیروهای ایرانی، دستور دادند تا دو هواپیمای زمین‌گیر شده «MC-130» و چهار بالگرد دیگر در خاک ایران منفجر و منهدم شوند. پس از آن، نیروها و افسر نجات‌یافته توسط هواپیماهای کوچک‌تر و سبک‌تر از منطقه خارج شدند.

این گزارش می‌افزاید که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) پیش از عملیات، یک کارزار «فریب اطلاعاتی» گسترده در داخل ایران به راه انداخت تا تمرکز تهران را برهم بزند. هم‌زمان، ارتش آمریکا با استفاده از جنگ الکترونیک و ایجاد اختلال در امواج راداری، و همچنین بمباران مسیرهای مواصلاتی منتهی به منطقه، مانع از نزدیک شدن نیروهای ایرانی شد.

در پی این عملیات، دونالد ترامپ با ابراز خرسندی از این دستاورد گفت: «ارتش آمریکا یکی از شجاعانه‌ترین عملیات‌های جستجو و نجات را در تاریخ کشورمان به انجام رساند.»

از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز دوشنبه با انتشار پیامی اعلام کرد که در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، شجاعت وی در اتخاذ این تصمیم و اجرای دقیق عملیات در خاک ایران را تحسین کرده است. نتانیاهو خاطرنشان کرد که ترامپ نیز متقابلاً از همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی اسرائیل در موفقیت این ماموریت قدردانی کرده است. نتانیاهو در پیام خود افزود: «بسیار مفتخرم که همکاری‌های ما در داخل و خارج از میدان نبرد به چنین گستره‌ای رسیده و اسرائیل توانسته در نجات جان یک جنگجوی شجاع آمریکایی سهیم باشد.»

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که هماهنگی‌های نظامی و اطلاعاتی واشنگتن و تل‌آویو به بالاترین سطح خود رسیده و تنش‌ها میان آمریکا و ایران در پنج هفته گذشته به نقطه جوش رسیده است. طبق آمار فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، در این مدت ۱۳ سرباز آمریکایی کشته و بیش از ۳۰۰ نفر دیگر مجروح شده‌اند.