هزینه نجومی جنگ؛ ۴۲ میلیارد دلار در ۳۷ روز

1 ساعت پیش

برا اساس گزارش‌ها هزینه‌های مالی عملیات نظامی ایالات متحده در قبال ایران از مرز ٤٢ میلیارد دلار عبور کردە است.

وب‌سایت "Iran War Cost Tracker " کە به صورت اختصاصی هزینه‌های مالی عملیات نظامی ایالات متحده در قبال ایران را رصد می‌کند، در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد، هزینه‌های این جنگ طی ۳۷ روز گذشته از مرز ۴۲ میلیارد دلار عبور کرده است.

بر اساس داده‌های به‌روز شده این پایگاه خبری تا روز یکشنبه، مخارج این درگیری به بیش از ٤٢ میلیارد و ١٠٠ میلیون دلار رسیده است. طبق این گزارش، برآوردهای مذکور بر پایه اطلاعاتی است که پنتاگون در تاریخ ۱۰ مارس به کنگره آمریکا ارائه کرده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است کە، پنتاگون پیش‌تر اعلام کرده بود که تنها هزینه ۶ روز نخست این عملیات، بالغ بر ١١ میلیارد و ٣٠٠ دلار بوده است. وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) تصریح کرده است که در مراحل آتی، برنامه‌ای برای هزینه‌کرد روزانه یک میلیارد دلار جهت تداوم عملیات‌های نظامی در دستور کار دارد.

عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران از تاریخ ۲۸ فوریه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.