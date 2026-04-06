کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد سپاه در حملات اسرائیل
اسرائیل اثاب موشک ایرانی به ساختمانی در شهر حیفا را تأیید کرد
ارتش اسرائیل دوشنبه ۶ آوریل ۲۰۲۶ با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد که یکی دیگر از فرماندهان ارشد «قرارگاه نفتی» وابسته به سپاه پاسداران ایران را به قتل رسانده است.
بر اساس این بیانیه، «محمدرضا اشرفی کاهی»، مسئول امور تجاری این قرارگاه، روز جمعه در جریان حملات هوایی به منطقهای در اطراف تهران کشته شده است.
ارتش اسرائیل مدعی است که قرارگاه نفتی سپاه وظیفهی پشتیبانی از فعالیتهای این نهاد، تقویت توان نظامی و تامین مالی متحدان منطقهای ایران مانند حزبالله لبنان و حوثیهای یمن را از طریق درآمدهای حاصل از فروش نفت بر عهده دارد. اسرائیل این ترور را در حالیکه تنها چند روز پس از کشته شدن یکی دیگر از فرماندهان این قرارگاه رخ میدهد، ضربهای مهلک به زیرساختهای اقتصادی نهادهای امنیتی ایران توصیف کرده است.
در تحولی دیگر و در جبههی مقابل، ارتش اسرائیل و سازمانهای امدادی تایید کردند که یک موشک شلیکشدهی ایرانی به یک ساختمان مسکونی در شهر حیفا در شمال اسرائیل اصابت کرده است. ارتش اسرائیل در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه، اصابت مستقیم این موشک را تایید کرد.
نیروهای امدادی «ستارهی داوود سرخ» نیز گزارش دادند که این موشک به یک ساختمان هفتطبقه برخورد کرده و منجر به مجروح شدن ۴ نفر شده است. مجروحان شامل یک مرد ۸۲ ساله که بر اثر اصابت ترکش جراحات شدیدی برداشته، دو زن ۷۷ و ۳۸ ساله و یک کودک ۱۰ ساله که از ناحیه سر آسیب دیده، میباشند.