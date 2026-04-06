گروه «اصحاب الکهف» مسئولیت حملهی پهپادی به اقلیم کوردستان را بر عهده گرفت
گروه میلیشیایی اصحاب الکف میگوید بە حملات پهپادی به اقلیم کوردستان ادامه خواهد داد
گروه شبهنظامی «اصحاب الکهف»، از گروههای شبهنظامی وابسته به ائتلاف «مقاومت اسلامی در عراق»، روز دوشنبه ۶ آوریل ۲۰۲۶ با انتشار بیانیهای رسمی مسئولیت حمله اخیر به اقلیم کوردستان عراق را بر عهده گرفت.
بر اساس این بیانیه، حملهی مذکور با استفاده از دو فروند پهپاد انتحاری انجام شده و اقدامی تلافیجویانه در واکنش به هدف قرار گرفتن «گذرگاه مرزی شلمچه» بوده است.
این گروه در بیانیهی خود با لحنی تهدیدآمیز تاکید کرده است: «عملیاتهای ما ادامه خواهد یافت و در آینده با شدت و تمرکز بیشتری توسعه پیدا خواهد کرد.» اصحاب الکهف همچنین به غیرنظامیان هشدار داده است که برای حفظ جان خود، از پایگاهها و محل استقرار نیروهای آمریکایی و افرادی که آنان را «مزدور» خوانده، فاصله بگیرند.
این حمله در شرایطی انجام میشود که سطح تنشها در منطقه به شدت افزایش یافته و گروههای مسلح عراقی بر تداوم حملات خود علیه نیروهای خارجی و منافع آنها در اقلیم کوردستان پافشاری میکنند.