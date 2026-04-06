رئیس سازمان اطلاعات سپاه کشته شد
سپاه پاسداران آمریکا و اسرائیل را متهم کرد
سپاه پاسداران ایران روز دوشنبه۱۷ فروردین ۱۴۰۵ (۶ آوریل ۲۰۲۶) تایید کرد که سرلشکر مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات این نهاد نظامی، در ساعات بامداد همین روز در جریان یک حمله کشته شده است.
روابط عمومی سپاه پاسداران با انتشار بیانیهای، مسئولیت این رویداد را متوجه ایالات متحده و اسرائیل دانسته و از آن با عنوان «جنایت تروریستی دشمن آمریکایی-صهیونیستی» یاد کرده است. در این بیانیه ضمن اشاره به سوابق وی، از او به عنوان مقامی با «حدود نیم قرن» سابقه فعالیت امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی تقدیر شده است.
با این وجود، تا زمان تنظیم این گزارش، مقامات واشنگتن و تلآویو هیچگونه اظهارنظر رسمی مبنی بر پذیرش یا رد مسئولیت این حمله منتشر نکردهاند.
مجید خادمی در تابستان ۱۴۰۴ به ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد. وی جانشین محمد کاظمی شد که او نیز سال گذشته در جریان درگیریها و حملات اسرائیل کشته شده بود. خادمی پیش از تصدی این مقام، ریاست «سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» را بر عهده داشت.
سازمان اطلاعات سپاه که خادمی عالیترین مقام آن محسوب میشد، از نهادهای کلیدی امنیتی در ایران است که وظایفی نظیر مقابله با جاسوسی، جلوگیری از نفوذ در ساختارها، حفاظت از اطلاعات طبقهبندیشده و نظارت سیاسی و امنیتی بر پرسنل و فرماندهان این نیرو را بر عهده دارد.
نام مجید خادمی پیشتر در فهرست تحریمهای بینالمللی قرار گرفته بود. وزارت خزانهداری ایالات متحده در ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ (۳۰ ژانویه ۲۰۲۶) وی را تحریم کرد. واشنگتن در بیانیه تحریمی خود، سازمان اطلاعات سپاه را به ایفای نقش محوری در آنچه «اعمال خشونت گسترده، بازداشتهای خودسرانه و ارعاب» برای سرکوب اعتراضات در ایران خوانده بود، متهم کرد.