آغاز صادرات نفت بصره از طریق خط لوله اقلیم کوردستان

افزایش حجم صادرات به ۳۳۰ هزار بشکه در روز

برای نخستین بار، نفت خام بصره قرار است از طریق شبکه خط لوله اقلیم کوردستان به بندر جیهان ترکیه صادر شود. این اقدام، مجموع صادرات نفت از کرکوک را به بیش از ۳۳۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد.

یک منبع آگاه در شرکت نفت شمال (NOC) به خبرنگار کوردستان۲۴ اعلام کرد که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، امروز دوشنبه (۶ آوریل ۲۰۲۶)، فرآیند انتقال نفت بصره از طریق زیرساخت‌های خط لوله اقلیم کوردستان به مقصد بندر جیهان آغاز می‌شود.

این منبع تصریح کرد که تمامی تمهیدات لازم در ایستگاه‌های پمپاژ "کی‌ وان" برای دریافت نفت بصره نهایی شده است. بر اساس این مکانیزم، نفت خام از بصره به کرکوک منتقل می‌شود، سپس با نفت میادین محلی از طریق خط لوله اقلیم کوردستان روانه بازارهای جهانی می‌شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که امروز اولین کاروان حامل ۹۰ هزار بشکه نفت بصره وارد کرکوک خواهد شد. این محموله توسط حدود ۴۰۰ تانکر منتقل شده و به محض وصول، مستقیماً به خط لوله صادراتی تزریق می‌گردد.

با افزودن این حجم از نفت بصره به تولیدات کرکوک، مجموع صادرات نفت عراق از طریق خط لوله اقلیم کوردستان به سقف ۳۳۰ هزار بشکه در روز می‌رسد.

این تحول راهبردی در پی توافق اخیر میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق در تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۲۶ صورت می‌گیرد؛ توافقی که بر سر ازسرگیری صادرات نفت کرکوک از مسیر خط لوله اقلیم کوردستان حاصل شده بود.