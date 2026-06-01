محاکمه عضو ارشد کتائب حزبالله در نیویورک
محمدباقر الساعدی اتهامات تروریستی را رد کرد
محمدباقر الساعدی، از فرماندهان گروه کتائب حزبالله عراق، در دادگاه فدرال منهتن با رد اتهام برنامهریزی برای حملات تروریستی، مدعی شد که این اقدامات در چارچوب یک وضعیت جنگی صورت گرفته است.
محمدباقر الساعدی، از رهبران باسابقه در گروهی کتائب حزبالله عراق، در جریان نخستین جلسهی دادگاه خود در ایالات متحده آمریکا، تمامی اتهامات وارده مبنی بر برنامهریزی و دخالت در اجرای حملات تروریستی در خاک آمریکا، کانادا و اروپا را رد کرد.
در جلسهی دادگاه فدرال منهتن، اندرو دالاک، وکیل مدافع الساعدی، به نمایندگی از موکل خود ۸ مورد اتهامی مختلف را به چالش کشید. اصلیترین محور این پرونده، اتهام "توطئه برای ارائهی حمایت مادی به کتائب حزبالله" است؛ گروهی که از سوی دولت ایالات متحده در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دارد.
الساعدی ۳۲ ساله، که با لباس نارنجی زندان و تحت تدابیر شدید امنیتی با دستبند و پابند در صحن دادگاه حاضر شده بود، از طریق مترجم رسمی خطاب به کولین ماکماهون، قاضی فدرال، اظهار داشت: "من گناهکار نیستم؛ ما در وضعیت جنگی قرار داریم." وی در ادامهی سخنان خود با اشاره به قاضی و دادستانهای حاضر در جلسه مدعی شد: "کودکان با موشکهای شما کشته میشوند." این اظهارات با واکنش قاطع قاضی ماکماهون مواجه شد و پس از دخالت مأموران پلیس فدرال، الساعدی ناچار به سکوت و نشستن بر روی صندلی خود شد.
بر اساس بیانیهی مشترک وزارت دادگستری و پلیس فدرال آمریکا (FBI)، الساعدی در اواسط ماه مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۵) به اتهام طراحی حملات گسترده علیه چندین مرکز، از جمله نهادهای یهودی در غرب، بازداشت شده است. اگرچه مقامات واشینگتن در ابتدا جزئیات مکان بازداشت وی را فاش نکردند، اما خبرگزاری رویترز در گزارشی تایید کرد که این عضو ارشد کتائب حزبالله در خاک کشور ترکیه دستگیر و سپس به آمریکا مسترد شده است.
کاش پاتل، رئیس دفتر تحقیقات فدرال (FBI)، در واکنش به این پرونده اظهار داشت که بازداشت الساعدی دستاوردی مهم در مقابله با تروریسم بینالمللی است. وی الساعدی را یک هدف "بسیار مهم و خطرناک" توصیف کرد که مسئولیت سازماندهی چندین اقدام تروریستی با تلفات جمعی را در سطح جهان بر عهده داشته است.
کتائب حزبالله عراق از گروههای مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود که طی سالهای اخیر بارها پایگاههای نیروهای ائتلاف را هدف حملات پهپادی و موشکی قرار داده است. جلسات بعدی دادرسی الساعدی برای بررسی مستندات ارائه شده توسط دادستانی ادامه خواهد یافت.