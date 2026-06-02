مسرور بارزانی خواستار بازگشت پارلمان کوردستان به چرخه‌ی فعالیت‌های قانونی شد

3 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در دیدار با سفیر فرانسه، خواستار حل مسئولانه‌ی مشکلات سیاسی و بازگشت پارلمان کوردستان به چرخه‌ی فعالیت‌های قانونی شد.

مسرور بارزانی، روز سه‌شنبه، ۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۲ خرداد ۱۴۰۵)، در شهر اربیل از پاتریک دوریل، سفیر فرانسه در عراق استقبال کرد. در این دیدار که با هدف بررسی آخرین تحولات سیاسی انجام شد، طرفین بر ضرورت تقویت مناسبات دوجانبه در حوزه‌های مختلف تأکید کردند.

طبق بیانیه‌ی رسمی دولت اقلیم کوردستان، در این نشست اوضاع عمومی عراق و منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرفین درباره‌ی اهمیت حفظ امنیت و ثبات در اقلیم کوردستان و کل عراق تبادل نظر کردند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در بخشی از این گفتگو، بر لزوم فعال‌سازی مجدد پارلمان کوردستان تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که نیروهای سیاسی باید با حس مسئولیت‌پذیری بالا برای حل اختلافات تلاش کنند تا به بن‌بست کنونی در فرآیند سیاسی اقلیم کوردستان پایان داده شود.

در بخش دیگری از این دیدار، بر اهمیت پشتیبانی از دولت فدرال برای مقابله با چالش‌های راهبردی تأکید شد. طرفین اتفاق‌نظر داشتند که هماهنگی میان اربیل و بغداد برای فائق آمدن بر موانع امنیتی، اقتصادی و دارایی، نقشی کلیدی در ثبات پایدار منطقه ایفا می‌کند.

سفیر فرانسه نیز در این دیدار بر تعهد کشورش به حمایت از ثبات اقلیم کوردستان و ادامه‌ی همکاری‌های مشترک در چارچوب روابط تاریخی دو ملت تأکید کرد.