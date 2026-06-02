عصیائب اهلالحق انحلال شاخهی نظامی و تحویل سلاح به دولت عراق را اعلام کرد
قیس الخزعلی ارتباط نظامی را با حشدالشعبی قطع کرد
گروه عصیائب اهلالحق به رهبری قیس الخزعلی با قطع ارتباط نظامی با حشدالشعبی، از تصمیم خود برای واگذاری تسلیحات به دولت و پیوستن به فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق خبر داد.
گروه عصیائب اهلالحق، سهشنبه، ۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۲ خرداد ۱۴۰۵)، در بیانیهای رسمی، استراتژی جدید خود را دربارهی آیندهی شاخهی نظامی این گروه و شیوهی تعامل با نهادهای دولتی اعلام کرد. بر اساس این بیانیه، رهبری عصیائب اهلالحق تصمیم گرفته است به فعالیتهای نظامی مستقل خود پایان داده و تمامی تسلیحات و نیروهایش را تحت نظارت مستقیم فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق قرار دهد.
در این اطلاعیه آمده است که این اقدام در راستای پاسخ به مطالبات مرجعیت عالی دینی، مواضع ملی چارچوب هماهنگی و همچنین اجرایی کردن سخنان پیشین قیس الخزعلی، دبیرکل این گروه انجام میشود. هدف نهایی این تصمیم، قطع پیوند ساختارهای نظامی عصیائب اهلالحق با سازمان حشدالشعبی و انحصار سلاح در دست دولت عنوان شده است.
رهبری عصیائب اهلالحق برای اجرایی شدن این بستر، از تشکیل یک کمیتهی مرکزی به ریاست حاجی جواد الطلیباوی خبر داد. رافد صالح العلی، عبدالله شاکر کامل و علی حمزه کاظم دیگر اعضای این کمیته هستند که مأموریت یافتهاند تمامی اقدامات لجستیکی و اداری لازم را برای این گذار انجام دهند.
وظایف اصلی این کمیته در سه محور زیر تعریف شده است:
۱. سرشماری دقیق و تهیهی فهرست اسامی تمامی نیروهای مسلح گروه.
۲. آماربرداری از کلیه تسلیحات، تجهیزات و امکانات لجستیکی.
۳. سازماندهی فرآیند الحاق این نیروها به فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، به گونهای که با قوانین و نیازهای دستگاههای امنیتی دولت همخوانی داشته باشد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که امروز سهشنبه، گروه "اصحابالکهف" با صدور بیانیهای، درخواستهای سیاسی برای تحویل سلاح گروههای مقاومت را رد کرد. این گروه همچنین ادعای حمایت مرجعیت عالی دینی از چنین تصمیمی را سخنی "باطل" توصیف کرد که نشاندهندهی وجود شکاف در دیدگاههای جریانهای شبهنظامی در قبال آیندهی ساختار امنیتی عراق است.