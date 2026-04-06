ایران: پاسخ دیپلماتیک به آمریکا آماده است
طرح "توافق اسلامآباد"برای تنشزدایی روی میز
وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که تهران پاسخ دیپلماتیک خود به ایالات متحده را آماده کرده است و در زمان مقتضی آن را منتشر خواهد کرد. همزمان، گزارشها از نقش محوری پاکستان برای میانجیگری و دستیابی به یک توافق فوری حکایت دارد.
امروز دوشنبه، ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ (۶ آوریل ۲۰۲۶)، وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیهای اعلام کرد که پاسخ دیپلماتیک تهران به واشینگتن تدوین شده و در زمان مناسب اعلام خواهد شد. در این بیانیه، دستگاه دیپلماسی ایران، آمریکا را به تخریب مسیرهای دیپلماتیک در ماههای اخیر متهم کرد و افزود: جهان شاهد است که گفتار مقامات آمریکایی با رفتارهای آنان همخوانی ندارد.
جزئیات طرح پیشنهادی پاکستان؛ "توافق اسلامآباد"
همزمان با این موضعگیری، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که طرحی جامع برای پایان دادن به تنشهای میان ایران و آمریکا آماده شده است که احتمال میرود از همین امروز اجرایی شود.
محورهای اصلی این طرح به شرح زیر است:
میانجیگری پاکستان: چارچوب این طرح توسط پاکستان تدوین شده و شب گذشته (یکشنبه) میان مقامات تهران و واشینگتن تبادل شده است.
ساختار دو مرحلهای: مرحله اول شامل اعلام "آتشبس فوری" و مرحله دوم شامل امضای یک "توافق جامع" برای حل اختلافات است.
امضای الکترونیک: این توافق اولیه در قالب یک یادداشت تفاهم و از طریق پاکستان به عنوان تنها کانال ارتباطی، به صورت الکترونیک به امضا خواهد رسید.
دیپلماسی شبانه و بازگشایی تنگه هرمز
منبع مذکور به رویترز اعلام کرد که عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در طول شب گذشته در تماس مستمر با جیدی ونس (معاون رئیسجمهور آمریکا)، استیو ویتکاف (فرستاده ویژه آمریکا) و عباس عراقچی (وزیر امور خارجه ایران) بوده است.
بر اساس این پیشنهاد که موقتاً "توافق اسلامآباد" نامیده شده است، آتشبس بلافاصله وارد فاز اجرایی شده و تنگه هرمز بازگشایی میشود. همچنین یک بازه زمانی ۱۵ تا ۲۰ روزه برای دستیابی به توافقی گستردهتر تعیین شده است. دور نهایی گفتوگوها برای نهایی کردن چارچوبهای منطقهای در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، برگزار خواهد شد.