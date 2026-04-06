وزارت پیشمرگهی کوردستان حملهی چهار پهپاد شبهنظامیان بە پایگاه این نیرو را تأیید کرد
وزارت پیشمرگه بخشی از منظومهی امنیتی و دفاعی عراق فدرال محسوب میشود
وزارت پیشمرگهی اقلیم کوردستان اعلام کرد که شامگاه ۵ آوریل ۲۰۲۶، یک پایگاه این نیرو بار دیگر هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.
در بیانیهی این وزارتخانه آمده است: گروههای تروریستی خارج از چارچوب قانون با استفاده از چهار پهپاد بمبگذاریشده به یکی از پایگاههای نیروهای پیشمرگه حمله کردند. این در حالی است که طی روزهای گذشته نیز حملات مشابهی در مناطق مختلف اقلیم کوردستان علیه مواضع پیشمرگه تکرار شده است.
در ادامه تأکید شده که این سلسله حملات بهصورت آشکار و در برابر دید نیروهای نظامی و امنیتی عراق انجام میشود و تاکنون خسارات جانی و مادی قابل توجهی بر جای گذاشته است.
وزارت پیشمرگه همچنین اعلام کرد که تا این لحظه، دولت فدرال عراق، فرماندهی کل نیروهای مسلح، فرماندهی عملیات مشترک و نهادهای امنیتی این کشور هیچ اقدام جدی برای جلوگیری از این حملات انجام ندادهاند.
در این بیانیه آمده است: نیروهای پیشمرگهی بخشی از نظام امنیتی و دفاعی عراق هستند و همواره نقش مؤثر و تعیینکنندهای در حفظ امنیت اقلیم کوردستان و کل عراق داشتهاند؛ از این رو، ضروری است این تجاوزات هرچه سریعتر متوقف و عاملان آن مجازات شوند.
وزارت پیشمرگه در پایان هشدار داده است که با وجود خویشتنداری در شرایط کنونی و در نظر گرفتن منافع مردم عراق و کوردستان، در صورت ادامهی بیتفاوتی دولت فدرال، ناچار به اتخاذ موضعی متفاوت خواهد بود.
وزارت پیشمرگه
۶ آوریل ۲۰۲۶